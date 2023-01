Alimentare, Sardone (Lega), via libera a farina grilli e larve di verme, Ue non vuole tutelare tradizioni alimentari

È ufficiale l’ok dell’Unione Europea alla commercializzazione della farina sgrassata di grillo domestico mentre dal 26 ci sarà l’ok alle larve del verme della farina minore. Ormai periodicamente ci sono autorizzazioni per vari tipi di insetti, dalla larva di tenebrione alla locusta migratoria passando per la larva gialla della farina. L’Ue continua a puntare sugli insetti come cibo del futuro, magari accompagnati da carne sintetica da laboratorio. Intanto autorizza le etichette, stile sigarette, sul vino in Irlanda. Ci troviamo di fronte a un cortocircuito con un’Europa che attacca agricoltori, allevatori e produttori e criminalizza i prodotti di origine animale, come la carne. Noi continueremo a difendere, al Parlamento Europeo, le nostre tradizioni alimentari, i nostri prodotti, le eccellenze del Made in Italy proprio nel momento in cui la dieta mediterranea si conferma la n.1 al mondo nelle classifiche per l’ennesima volta.”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata del gruppo e coordinatrice del gruppo nella commissione Sicurezza Alimentare.