Alimenti, Centinaio: Si lasci in pace il pesto e ci si occupi del Nutriscore che non aiuta consumatori a fare scelte più sane

"Ancora una volta si dimentica un principio fondamentale: è la dose a fare la differenza. Anche l'acqua, se bevuta in quantità eccessiva, può avere effetti dannosi sul nostro organismo". Così il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, torna sui dubbi avanzati dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) sulla cancerogenicità di safrolo, metileugenolo ed estragolo, molecole presenti negli oli essenziali di basilico, finocchio e altre piante. "Si rischia che vengano messi in discussione prodotti, in questo caso anche il pesto alla genovese, che fanno parte della nostra tradizione alimentare da centinaia di anni. In Germania ci si preoccupa di basilico e finocchio mentre lo stesso paese è tra i sostenitori del Nutriscore. Un sistema - quello dell'etichettatura a semaforo - su cui si moltiplicano le perplessità. Anche quelle del mondo scientifico. Secondo un recente studio del dr. Stephan Peters e del prof. Hans Verhagen, già membro dell'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la fondatezza scientifica del Nutriscore è quantomeno insufficiente. Secondo un'analisi condotta dai due esperti - continua il sottosegretario - l'utilizzo dell'etichetta a colori fronte pacco non ha infatti effetti comprovati sul comportamento di acquisto dei consumatori. Ovvero non li aiuta a fare scelte migliori per la loro salute. Ci si occupi di fare chiarezza su questo, piuttosto che di presunti allarmi sui prodotti del nostro agroalimentare", conclude Centinaio.