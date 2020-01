Al via a Palazzo della Cooperazione di Roma l’assemblea annuale delle cooperative italiane. Presenti alla prima sessione dell’evento Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Giovanni Schiavone, copresidente Alleanza e presidente Agci, Mauro Lusetti, presidente Alleanza e Legacoop, Tiziano Treu, presidente Cnel, Maurizio Landini, segretario generale Cgil, Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil.

“Le cooperative italiane sono 13,500 con 1,5 milioni di occupati, dati che cofnermano l’impatto sociale delle nostre attività che parlano sia di inclusione di genere che sociale, basti guardare all’inserimento lavorativo degli immigrati. Abbiamo attenzioneverso le fasce più deboli”, spiega Giovanni Schiavone.



“Siamo chiamati a dare risposte alle difficoltà delle aree periferiche. Il mondo della cooperazione si organizza a dare nuovi strumenti e servizio che sopperiscano allo Stato. Ci ispira il principio della valorizzazione dell’uomo e lo facciamo tutti i giorni con le cooperative di comunità”, continua Schiavone.

“Di fronte a un panorama politico instabile”, aggiunge Lusetti, “spero che venga sottolineato un dato, quello della ripresa dei corpi intermedi che si sono messi in discussione e hanno ripreso a confrontarsi. C’è la volontà di presentarsi con se stessi in maniera diversa e autonoma. Abbiamo bisogno di una grande alleanza nel mondo del lavoro e siamo disponibili. Nessuno di noi ha continuato a pensare di essere in grado di affrontare da solo i temi di cui parliamo. Il buon lavoro significa socurezza, salari adeguati, le esigenze delle fasce più giovani. Vogliamo – prosegue - creare un sistema cooperativo che metta insieme capitali e lavoro. Vogliamo contrastare strumenti come esternalizzazioni e partite iva, strumenti svalutativi della forza lavoro”.

Da parte sua il segretario Cisl Furlan evidenza come “abbiamo firmato un accordo per contrastare la discriminazione e la violenza di genere. Partiamo proprio dalla salvaguardia della persona. Il modello costituzionale è entrato in crisi. Il tema del lavoro è connaturato dal tema della dignità della persona e l’economia finanziaria ha disperso questo valore. Il protocollo firmato va in questa direzione”.

Attraverso “contrattazione e accordi abbiamo imprese e posti di lavoro”, prosegue Furlan. “Ma abbiamo bisogno di un salto di qualità. L’Alleanza deve puntare a un cambiamento sociale e politico, non solo interventi a salvaguardia”.

“Dobbiamo aprire una discussione seria anche tra di noi su come affrontare il tema del lavoro povero, dei contratti pirata anche nelle cooperative”.

Maurizio Landini affronta il tema della crescita del Paese: “oggi c’è un confronto di capitalismi di Stato e questa è la sofferenza principale del nostro paese che soffre per la mancanza di sistema e di investimenti pubblici. Fare sistema oggi significa avere consapevolezza dei sistemi che oggi governano l’economia. Il sistema fiscale va rivisto anche per liberare risorse. I contratti pirata sono arrivati con l’allargamento del sistema delle finte cooperative che partecipano agli appalti”, prosegue. “Per aumentare la qualità questi fenomeni vanno contrastati evitando gli eccessi al ribasso e la mancanza delle clausole di salvaguardia sociale. Questo è l’anno del rinnovo dei contratti pubblici e privati che coinvolgono 12 milioni di lavoratori. Abbiamo cheisto al governo di sperimentare ujna tassazione diversa per gli aumenti di stipendi.

“Dobbiamo guardare a due indicatori. Il monte orario e il monte salario”, aggiunge Barbagallo intervenuto sul problema della corruzione, “un male che drena 60 miliardi di euro l’anno in Italia”.

“Una delle questioni principali è quella degli appalti pubblici. Ci sono 120 miliardi fermi a causa della burocrazia e questo provoca una desertificazione di alcune categorie di cooperative”, spiega ancora Lusetti.

Luigi Gilli, referente del progetto qualità e diritti, ha presentato una ricerca condotta per l'Aci sul problema del massimo ribasso per gli enti pubblici: "Abbiamo analizzato 700 bandi del 2019 e abbiamo visto che l'offerta economicamente più vantaggiosa era un elemento preponderante e praticato dalle amministrazioni pubbliche. Ci siamo chiesti quanta attenzione ci sia alla qualità negli appalti ed è emerso che criteri on/off sul costo del lavoro incidono in maniera significativa".

Paola de Micheli, ministro delle Infrastrutture affronta il problema degli appalti: "prima di parlare dei fondi bloccati dobbiamo sottolinerare la necessità della certezza delle regole. Dobbiamo mettere mano al regolamento unico sugli appalti. C'è poi il tema della congruità dello sblocca cantieri che è fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro e contrattuali. Ci sono fondi che possono essere sbloccati se garantiti dalal certezza delle regole ma spesso vengono bloccati per scelte politiche".

Il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffani aggiunge che "la gara al ribasso ha causato uan serie di buchi che oggi ci troviamo a dover appianare. E' una spirale che danneggia tutti e dobbiamo fare in modo che che vnce l'appalto porti a termine l'opera. Per questo dobbiamo creare un cuscinetto di reddito che salvaguardi la filiera".

"Siamo per la condivisione dei problemi. Qui c'è il senso di un lavoro che deve dare prospettive attraverso progetti condivisi con il governo le tre organizzazioni sindacali", spiega Maurizio Gardini, copresidente Alleanza e presidente Confcooperative. "Dobbiamo fare in modo che questo paese torni a crescere per tutti, non solo per alcuni", prosegue. "Rivendichiamo di vaer chiesto alla politica controlli più severi ma anche strumenti più efficaci", conclude.

Confcooperative, Legacoop e Agci compongono l’Alleanza delle Cooperative Italiane che con 39.500 cooperative e imprese controllate rappresenta il 93% della cooperazione italiana in termini di fatturato (150 miliardi di euro) e l’85% in termini di occupati (1.150.000). Oltre 12.000.000 i soci rappresentati.

La cooperazione italiana incide sul PIL per l’8%. Le cooperative italiane sono una realtà capace di grande inclusione socioeconomica dal momento che oltre il 58% delle persone occupate sono donne.

I cooperatori e le cooperative dell’Alleanza rappresentano, tra l’altro:

 259 BCC che rappresentano il 17,2% degli sportelli bancari

(163 MLD euro di raccolta e 128,8 MLD euro di impieghi), il 23,9% del

credito agli artigiani, il 21,4% all’agricoltura, il 22,2% alle imprese del

turismo e il 15,3% a quelle del “terzo settore”.

 il 34% della distribuzione e del consumo al dettaglio;

 il 25% del valore della produzione agroalimentare Made in Italy;

 oltre il 90% della cooperazione impegnata nel welfare dove 385.000

persone occupate nelle nostre cooperative erogano servizi sociosanitari a

7.000.000 di italiani.

L’Alleanza delle Cooperative nasce per dare più forza alle imprese cooperative. È un organismo reale che non si limita a parlare con una sola voce, ma semplifica e innova la rappresentanza a partire dal modello di relazioni sindacali da cui nascono 15 Ccnl.

Dallo scorso anno è operativo il fondo unico di previdenza complementare (Previdenza Cooperativa) che nasce dall’accordo storico tra Cooperative e Sindacati: è il quinto fondo per iscritti (112.000) e ottavo per patrimonio (1,9 miliardi di euro). Cooperfidi Italia ha riunificato i principali confidi regionali ed eroga garanzie per accesso al credito pari a 260 milioni a cui si aggiungono altri 50 milioni di accordo Fei – Asi. Per la formazione Foncoop è l’organismo congiunto che si occupa della formazione: 14.000 cooperative interessate e 600.000 lavoratori coinvolti.

APPALTI: CRESCONO LE AMMINISTRAZIONI CHE PUNTANO SU QUALITA E SOSTENIBILITA SOCIALE E AMBIENTALE

In crescita le stazioni appaltanti che puntano su “qualità” e sostenibilità sociale e ambientale. È il risultato che emerge dall’analisi di 700 bandi del periodo gennaio - luglio 2019, per lavori oltre i 2 milioni di euro e per servizi superiori ai 750mila euro, svolta nell’ambito del progetto "Qualità e diritti. Politiche strategiche e livelli di tutele nei contratti pubblici", promosso dall'Osservatorio sugli appalti pubblici presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di Pavia, realizzato con la partecipazione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento unitario promosso da Agci, Confcooperative e Legacoop.

L’obiettivo del progetto è quello di conoscere e di tracciare se e come le amministrazioni aggiudicatrici italiane, in sede di previsione di regole di gara, riconoscano rilievo all’elemento qualità rispetto al prezzo, nonché se, e come, le amministrazioni aggiudicatrici perseguano, attraverso l’azione contrattuale, non soltanto l’interesse all’economicità della prestazione, ma anche obiettivi sociali ed ambientali.

Elementi cardine del progetto sono l’elaborazione dei dati ricavabili dai bandi delle PA e l’analisi delle decisioni giurisprudenziali per conoscere le tendenze del mercato e dei suoi attori, la condivisione del sapere tramite area web www.osservatorioappalti.unitn.it/quality , newsletter e workshop tematici.

I dati che emergono: quanto pesa l’elemento qualità nelle gare?

La ricerca conferma il trend registrato nel primo monitoraggio (2017), anzi risulta aumentata la propensione delle Stazioni appaltanti a riconoscere all’offerta tecnica più di 70 punti su 100 (che è il “plafond” minimo di legge: art. 95, comma 10 bis, d.lgs. n. 50/2016). I dati dicono che nei lavori il peso al progetto, fra 70 e 80 dei punti disponibili, è stato rilevato nell’ 83,33% dei bandi esaminati, mentre oltre gli 80 punti nel 13,19%. Nei servizi, l’incidenza del progetto fra 70 e 80 punti è risultata ancora maggiore, perché presente nell’88,73% dei bandi esaminati, mentre oltre gli 80 nell’8,20%.

Quanto è presente la qualità effettiva?

La ricerca si è proposta anche di tracciare la presenza nei bandi dei criteri non discrezionali tabellari e quantitativi (meglio conosciuti come cd. criteri on/off) e la loro possibile incidenza sul costo del lavoro. Il criterio on/off è previsto nella prassi e dalle Linee guida ANAC n. 2/2016, ma una sua applicazione generalizzata rischia di trasformare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in un criterio al massimo ribasso “mascherato”. I criteri on/off nei lavori sono risultati presenti nel 27,78% dei bandi esaminati, con un’incidenza sul costo del lavoro dell'operatore economico nel 42,5% dei casi. Nei servizi, questi criteri sono risultati presenti nel 33,61% dei bandi, con un’incidenza sul costo del lavoro nel 46,95%.

Considerazioni sui dati raccolti

È da valutare positivamente l’attenzione delle Stazioni appaltanti ai criteri che premiano la qualità delle offerte, oltre il minimo di legge (70 punti su 100), perché i criteri qualitativi sono capaci di fare un “doppio lavoro”: garantire non solo buone prestazioni agli enti ed ai cittadini ma anche il rispetto dell’ambiente, dei diritti e di un livello dignitoso di remunerazione dei lavoratori coinvolti.

È inoltre da tenere monitorata l’applicazione concreta dei criteri on/off affinché questa sia proporzionata e di certo non prevalente, dato che detti criteri, come è emerso dalla ricerca, spesso incidono in maniera importante sul costo del lavoro. Ai fini dell’esito finale della gara, l’impresa è tentata ad offrire queste prestazioni aggiuntive ̶ per esempio, maggiore frequenza o periodicità di determinate prestazioni, già pesate a monte dalla Stazione appaltante in termini di punteggio ̶ ma non è detto che il ribasso economico praticato dall’impresa riesca a garantire un giusto compenso per le ulteriori ore di lavoro che queste attività aggiuntive necessariamente comportano. Ciò desta preoccupazione, anche a fronte della difficoltà di difendere il rispetto effettivo del costo del lavoro e dei diritti dei lavoratori a valle della presentazione dell’offerta, essendo come è noto difficile fare emergere queste discordanze in sede di verifica anomalia dell’offerta. Il rischio dei criteri on/off e di questa tecnica di attribuzione di punteggio è stato segnalato anche dalla giurisprudenza, non solo in merito al costo lavoro. Come ha di recente ricordato il Tar Lazio (sentenza 23 dicembre 2019 n. 14749), infatti, “Una competizione basata unicamente sul prezzo può invero determinare esternalità negative, in quanto induce le imprese a utilizzare manovalanza non specializzata, prodotti a basso costo, andando evidentemente ad incidere sulla qualità del servizio reso alla PA e scaricando sulla collettività il costo in termini di inquinamento, abbassamento del tenore di vita dei lavoratori, mancato sviluppo delle imprese di settore, le quali, diversamente, ricorrendo ad un sistema premiante il rapporto qualità/prezzo delle offerte, potrebbero essere invece incoraggiate all’innovazione sotto il profilo organizzativo/tecnologico/produttivo etc. Obiettivi, questi, che ispirano gli interventi normativi comunitari e nazionali in materia di appalti pubblici, non solo al fine di aprire il relativo mercato alle imprese degli Stati membri, ma anche, in un’ottica di politica economica più generale, al fine di stimolare la crescita delle PMI, di limitare l’impatto ambientale, nonché di evitare i costi sociali derivanti da una concorrenza basata solo sul prezzo”.

LAVORO, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE, ACCORDO TRA CENTRALI COOPERATIVE E SINDACATI

Mai più discriminazioni di genere o violenze nei luoghi di lavoro. È l’obiettivo dell’accordo sottoscritto tra Confcooperative, Legacoop, Agci e Cgil, Cisl e Uil per favorire e consolidare dentro il sistema cooperativo lo sviluppo di una cultura organizzativa contraria a qualsiasi forma di discriminazione, violenza e molestia di genere nei luoghi di lavoro

L'intesa impegna i firmatari a introdurre nei singoli CCNL nuove disposizioni tese a prevenire e tutelare forme di discriminazione, molestia o violenza di genere nei luoghi di lavoro, anche elaborando codici di condotta o linee guida, favorendo momenti collettivi di sensibilizzazione e formazione sul tema ai diversi livelli (nazionale, regionale/territoriale o aziendale).

Prevista, inoltre, la promozione di iniziative di informazione e di formazione per tutte le figure coinvolte, con lo scopo di prevenire l’insorgere di comportamenti molesti e violenti nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza e capacità di discernimento del fenomeno e dei comportamenti a rischio.

A questo fine vengono previste azioni di sensibilizzazione per il recepimento di uno specifico modello di dichiarazione attraverso una apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

