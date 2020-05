ALLEANZA COOPERATIVE PESCA: L’EMERGENZA CORRE MA LA PESCA È FERMA

Mentre l’effetto della pandemia continua a colpire duramente il settore, con la domanda ridotta di oltre il 50% e la flotta che lavora a scartamento ridotto, la politica di sostegno del Governo tarda a far sentire i suoi effetti: CIGD e FIS ancora non arrivano nelle tasche dei pescatori dipendenti mentre quelli autonomi sono ancora esclusi da qualsiasi sostegno e le imprese non ricevono liquidità dalle banche che considerano non sufficienti le garanzie offerte dallo Stato. Su questo sfondo sono due i salvagenti di cui potrebbe usufruire il settore: il fondo ex Art 78 del Cura Italia e i fondi europei del FEAMP già modificati ad hoc per indennizzare chi si è dovuto fermare per l’emergenza. Purtroppo entrambi richiedono Decreti Ministeriali che tardano ad arrivare e che comporteranno tempi non brevi, sia per passaggi burocratici contenuti nella norma (intesa della Conferenza Stato-Regioni) sia perché proprio in questo periodo il Direttore Generale della Pesca e dell’Acquacoltura non è nel pieno dei suoi poteri, e questo non aiuta. Inesistente il confronto con la categoria e qualsiasi consultazione con le Associazioni professionali; anche il decreto sul tonno, il più importante comparto della Pesca italiana sul piano economico, è stato pubblicato senza alcuna interlocuzione preliminare. Vanno inoltre a rilento le istruttorie sulle domande di pagamento del fermo pesca effettuati nel 2018 e 2019 che per essere accelerate richiederebbero solo un irrobustimento, anche temporaneo, dell’organico come chiesto da tempo dall’Alleanza.

