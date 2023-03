Allevamenti intensivi, Lollobrigida: in fase di definizione decreto su criteri di biosicurezza

“Le produzioni biologiche sono certificati da organismi di controllo autorizzati dal Ministero. L’ispettorato centrale delle repressioni frodi esercita la vigilanza su questi organismi, che operano quotidianamente per la certificazione di prodotto biologico. Per la presenza di numerosi allevamenti intensivi in determinate zone del paese, il Ministero della Salute ci ha rappresentato che è in fase di definizione il decreto sui criteri di biosicurezza per gli allevamenti avicoli che dovranno essere rispettati dagli allevamenti di nuova apertura".

Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time alla Camera.

"Per la tutela degli animali il ministero pianifica i controlli con un piano nazionale benessere animale, con cui vengono programmati i controlli su base statistica. In caso di mancato rispetto sono previste particolari sanzioni. Il benessere animale è un punto fermo del Ministero, siamo convinti che gli stessi livelli di produzione sia possano raggiungere mantenendo un naturale sviluppo dell’animale. I cittadini europei hanno scoperto di non essere indipendenti dal punto di vista degli approvvigionamenti. Per questo è necessario difendere l’ambiente ottemperando questo obiettivo con un rafforzamento delle produzioni, per evitare una scarsità di prodotti. Il rischio è di diminuire la produzione nazionale e di approvvigionarci in altri paesi dove non vengono rispettati gli animali.

In particolare con la vicenda Fileni, ci sono state sentenze sulle precise indicazioni alle autorità amministrative per la procedura amministrativa".