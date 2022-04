Alpeggi, Regione Lombardia: Ersaf ha assegnato tutti gli alpeggi. 26 in tutta la regione

ERSAF l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, nel corso di quest'anno, ha dato in gestione tutti gli alpeggi che si trovano in 19 comuni lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio. Si tratta, in tutto, di 26 strutture.

La metodologia adottata per le concessioni è quella indicata nelle linee guida di Regione che ha permesso di avere progetti di qualità espressi da aziende agricole del territorio, attente alla valorizzazione dei prodotti tipici, con una forte presenza giovanile e con una spiccata multifunzionalità e con la partecipazione delle associazioni territoriali.

L'elenco, che segue, comprende anche le due malghe appena aggiudicate di Alpe Vaia e di Stabil Fiorito, site rispettivamente in comune di Bagolino e Bovegno in provincia di Brescia.

Per l'Alpe Vaia hanno partecipato 5 aziende sia del territorio sia esterne di cui ammesse a valutazione tecnica 2.

Per Alpe Stabil Fiorito hanno partecipato 7 aziende sia del territorio che esterne di cui ammesse 3.

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Introbio/Valtorta (LC-BG). Malga Foppabona nella foresta di Foppabona data in concessione a Magni Enrico di Introbio (LC).Comune di Mezzoldo. Malga Azzaredo nella foresta di Azzaredo-Casù data in concessione a Musssetti Alessandro di Sorisole (BG).

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Ono S.Pietro. Malga Covalo nella foresta Legnoli data in concessione alla società agricola 'Clegna' di Capo di Ponte (BS).

Comune di Angolo Terme. Malga di Gluner nella foresta di Valle di Scalve data in concessione all'azienda agricola 'Il Roccolo' di Angolo Terme (BS); malga Padone nella foresta di Valle di Scalve data in concessione all'azienda agricola Laini Francesco di Angolo Terme (BS).

Comune di Esine. Malga Rosel V.d.Frà nella foresta di Val Grigna data in concessione all'azienda agricola Lombardi Giacomo di Niardo (BS); malga Scandolaro nella foresta di Val Grigna in via di aggiudicazione.

Comune di Biennio. Malga Faisecco nella foresta Val Grigna data in concessione all'azienda agricola Pedretti Monia di Biennio (BS); malga Campolungo nella foresta Val Grigna data in concessione all'azienda agricola San Faustino di Ceto (BG).

Comune di Bovegno. Malga Cigoleto -Stabil solato nella foresta di Val Grigna data in concessione all'azienda agricola Persico Dario di Cene (BG); malga Casinetto - Poffe nella foresta Val Grigna data in concessione all'azienda agricola Persico Dario di Cene (BG).

Comune di Bagolino. Malga di Vaia nella foresta Vaia data in concessione a un ATI con Capofila azienda Bugna Daniel Bovegno (BS).

Comune di Gargnano. Malga Vesta nella foresta Gardesana data in concessione all'azienda agricola Carminati Michele di San Bassano (CR).

Comune di Vobarno. Malga Prato della noce nella foresta Gardesana data in concessione all'azienda agricola Baldassari Fabio Ermes di Braghe (BS).

Comune di Toscolano Maderno. Malga di Campei de Sima nella foresta Gardesana data in concessione all'azienda agricola Baldassari Fabio Ermes di Barghe (BS); malga di Campiglio di fondo nella foresta Gardesana all'azienda agricola Scuderia Castello di Maderno (BS).

Comune di Bovegno Malga Stabil Fiorito data in concessione all'azienda agricola Persico Chiara di Cene (BG)

PROVINCIA DI COMO

Comune di Alta Val d'Intelvi. Malga Gotta nella foresta del Monte Generoso data in concessione all'Aziende Agricola Monte Generoso di San Fedele Intelvi (CO).

Comune di Schignano. Malga Bedolo nella foresta Val d'Intelvi data in concessione all'Azienda Agricola Fiocco di Neve di Schignano; malga Nava. Comana nella foresta Val d'Intelvi data in concessione all'azienda agricola 'La Pratolina' di Briennio (CO).

Comune di Canzo. Malga Piotti - Monte rai nella foresta Corni di Canzo data in concessione all'azienda agricola ?La Fattorina' di Valmadrera (CO).

PROVINCIA DI LECCO

Comune di Morterone/Brumano. Malga Costa d.Palio nella foresta Resegone data in concessione all' azienda Agricola Invernizzi Adriano di Monterone (LC).

PROVINCIA DI SONDRIO

Comune di Delebio. Malga Legnone, foresta Val Lesina data in concessione a Involtini Massimo di Delebbio (SO); malga Capello, foresta Val Lesina in via di aggiudicazione; malga Luserna foresta Val Lesina data in concessione a De Bianchi Giovanni di Traona (SO).

Comune di Rasura. Malga Culino, foresta Val Gerola data in concessione all'azienda agricola Borromini Tiziana di Buglio in Monte (SO).

Comune di Bema. Malga Dosso Cav nella foresta Val Gerola data in concessione alla società agricola ?Taida' di Traona (SO).

Comune di Val Masino. Malga Pioda-Rem-Cam foresta Val Masino data in concessione all'azienda agricola Dominici Armano di Traona (SO).

Tutte le tabelle e le informazioni aggiuntive si possono consultare sul sito istituzionale di ERSAF LOMBARDIA https://www.ersaf.lombardia.it/ (LNews)