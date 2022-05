Ambiente: Lega, Rai segua giornata mondiale biodiversità, è patrimonio Paese

"Domenica prossima ricorre la giornata mondiale sulla biodiversità e per questa ragione, abbiamo depositato una risoluzione presso la commissione di Vigilanza Rai, perché sui canali radiofonici, televisivi, multimediali e sulle piattaforme web dell’azienda di Stato, possano essere definiti adeguati spazi dedicati alla tematica, che informino e promuovano la biodiversità ed il ruolo dell'agricoltore-allevatore quale custode del territorio e dell'ambiente. La biodiversità è la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono che rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema, ad esempio una foresta o un lago. È fondamentale far comprendere come la perdita e l’impoverimento della biodiversità, può avere pesanti ricadute sull’economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali. L’Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo, sia per numero totale di specie animali e vegetali, sia per l’alto tasso di endemismo, e detiene il primato della biodiversità europea grazie alla presenza, sul territorio nazionale, di 7.000 specie vegetali e di 58.000 specie animali. Tutelare e fare corretta informazione relativamente alle ricchezze ambientali del nostro Paese e sottolineare l’importanza della loro tutela, tematiche queste che occupano un rilevante capitolo nel Pnrr, significa assicurare la salute dei cittadini e del nostro territorio, nonché creare le condizioni per attrarre futuri investimenti. La Lega ritiene dunque doveroso che la concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo dia il giusto risalto ad un grande momento di progettualità e di indirizzo qual è quello rappresentato dalla giornata mondiale sulla biodiversità”.

Così i parlamentari della Lega Giorgio Maria Bergesio, Filippo Maturi, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino.