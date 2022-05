Ambiente, M5S: si acceleri iter al Senato su DDl delega protezione insetti

“Il modo migliore per ‘celebrare’ la Giornata Mondiale delle Api è accelerare l’iter per l’approvazione del ddl delega del Movimento 5 Stelle sulla protezione degli insetti a livello nazionale, presentato da Paola Taverna nel 2019, ma fermo da quattro anni nelle commissioni Ambiente ed Agricoltura del Senato”. Lo affermano, in una nota, i senatori e le senatrici del M5S della commissione Ambiente di palazzo Madama, che aggiungono: “il settore apistico italiano sta subendo da tempo un drammatico crollo della produzione di miele legato ai cambiamenti climatici e all’attacco di parassiti”. “Non solo – proseguono-. Stando ai dati del WWf è in corso un’estinzione silenziosa che minaccia la biodiversità e il pianeta. Il 40% delle specie di api e altri impollinatori rischia di scomparire. Parliamo di oltre 20 mila specie che, attraverso l'impollinazione, garantiscono un servizio indispensabile a tutti gli abitanti della terra, da cui dipende quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l'80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, ossia il 35% della produzione agricola mondiale per un valore economico stimato ogni anno solo in Europa di 22 miliardi di euro". “E’ del tutto evidente - aggiungono i parlamentari - che non possiamo girarci dall’altra parte, né perdere altro tempo, se vogliamo fare tesoro della drammatica esperienza vissuta in questi 2 anni di pandemia”. “L’Italia - osservano - deve agire, dotandosi di una legge che disciplini la materia tutelando la biodiversità, ripristinando la qualità degli habitat per gli insetti e monitorandone la presenza nel territorio nazionale, come prevede il ddl delega del M5S”. “La proposta di legge – proseguono – promuove l’agricoltura biologica, sottolinea l’urgenza di ridurre l’uso di pesticidi, compresi i biocidi con principi attivi insetticidi, oltre all’inquinamento del suolo, del mare e quello derivante da fonti luminose, e incentiva studi e ricerche sugli insetti così da analizzare i fattori all’origine del declino”. “Il ddl, poi- ricordano i parlamentari-, assegna al ministero dell’Ambiente il compito di predisporre una relazione annuale da sottoporre alle Camere per informare il Parlamento sulle misure adottate per proteggere le specie di insetti esistenti nel territorio nazionale”. “Si tratta di una proposta di legge completa ed esaustiva, che va approvata quanto prima, se vogliamo davvero contribuire a proteggere la biodiversità, preservare le nostre produzioni agricole e anche il made in Italy”, concludono i parlamentari del M5S.