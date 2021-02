Amiata e Val d’Orcia. Nasce la rubrica ‘I luoghi del cuore’, il nuovo format multimediale del portale valdorciamiata.it

Pronto a far sapere al mondo che sei innamorato? Se hai un luogo del cuore dell’Amiata o della Val d’Orcia lo sei! valdorciamiata.it invita a diventare protagonisti de “I luoghi del cuore”, la nuova rubrica nata per far conoscere – in modo diretto e non ‘nel solito modo turistico’ – l’Amiata e la Val d’Orcia attraverso la voce di chi ci abita e di chi le abbia conosciute.

“Con il nuovo anno – dice Daniele Tondi, imprenditore digitale che in valdorciamiata.it unisce la passione per la tecnologia e la Seo all’amore per la Toscana meno conosciuta - abbiamo deciso di dar vita a una nuova rubrica. Valdorciamiata.it è un portale online dal 2019 che racconta l’Amiata e la Val d’Orcia a chi non le conosce e abbia voglia di venire a visitarle. Il nostro e' un target turistico, con utenti che arrivano sul nostro sito da ogni parte del mondo, soprattutto da Italia, Germania e Uk, e che sempre piu' ci richiedono informazioni puntuali e approfondimenti, anche ora che viaggiare non e' possibile: eppure si sogna comunque e ci si organizza per quando si potra' muoversi in liberta'. Ma un territorio prima che di luoghi da visitare e da conoscere è fatto di persone che lo vivono” – continua Tondi. “Cosi' dopo un anno difficile e di forzato isolamento vogliamo ascoltare e far ascoltare la voce ‘collettiva’ e sentirci tutti piu' vicini, facendoci portare per mano da chi questa terra la vive quotidianamente o da chi l’abbia visitata.”

Nasce cosi' la rubrica ‘I luoghi del cuore’ che intende raccogliere il luogo del cuore e la ricetta locale preferita di persone che qui abitano e lavorano o ci sono passate, innamorandosene. L’obbiettivo e' far conoscere l’Amiata e la Val d’Orcia con un taglio sincero e autentico, anche fuori dai soliti ‘percorsi’ turistici.

Dalle situazioni piu' note a quelle piu' curiose o nascoste, dai piatti tradizionali che tutti conoscono a quelli piu' familiari tramandati di nonna in nonna, valdorciamiata.it invita a inviare le proprie testimonianze, in video, in testo o in foto, di cio' che dell’Amiata o della Val d’Orcia si porta con se'. I video e i testi saranno poi caricati sul sito nella rubrica dedicata e diffusi nei canali social collegati (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin, Vimeo) dando vita ad un’iniziativa utile anche per costituire un archivio, una memoria collettiva digitale che tutti potranno consultare una volta che questo periodo sara' finalmente finito.

Partecipare e' facile: basta inviare un testo scritto o un video semplice fatto col cellulare a valdorciamiata.it (collegandosi alla pagina https://www.valdorciamiata.it/pronto-a-far-sapere-al-mondo-che-sei-innamorato/ oppure via mail all’indirizzo info@valdorciamiata.it o via whatsapp), insieme a nome e cognome oltre ad un contatto telefonico

Tutti possono partecipare con simpatia e intelligenza: non verranno pubblicati video osceni, scene di violenza, pubblicita' più o meno occulta. Tutti i contributi verranno esaminati e messi online e divulgati solo quelli ritenuti idonei, perché veri, autentici, spontanei, a insindacabile giudizio del comitato di redazione.

E visto che di amore si tratta, quale data migliore del giorno dedicato agli innamorati per il via della rubrica. L’ appuntamento dunque e' per domenica 14 febbraio alle ore 18:00 con la prima delle puntate dedicate al format di “I luoghi del cuore’ di valdorciamiata.it.