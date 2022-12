Anabio-Cia, Marchini: Noi tra i primi fautori della legge sul bio. Ottime relazioni costruite a Bruxelles hanno permesso di far passare mozioni importanti. VIDEOINTERVISTA

"Per importanza nazionale la legge sul biologico è stato un bene ed il merito è di Anabio e CIA nel suo complesso, tra i primi fautori della legge per la quale abbiamo lavorato con grande intensità, per più di quattro anni, fino all'approvazione della stessa. Io personalmente sono stato due volte in Commissione agricoltura a difendere la legge, prima che venisse approvata, per togliere di mezzo ostacoli e obiezioni. Questo è stato molto importante."

Così ad AGRICOLAE Federico Marchini, presidente uscente di Anabio Cia, a margine dell'Assemblea elettiva.

"Come Anabio poi abbiamo messo in piedi già da due anni questa iniziativa sulla bio protezione, che è un'iniziativa nata nel mondo del biologico ma che investe e riguarda tutti gli agricoltori. I biologici lavorano per tutti, sono molto curiosi, forse sono più curiosi delle regole tradizionali, e cercano le migliori soluzioni possibili. Poi l'iniziativa sulle sementi. Sappiamo che in Italia i biologici usano le sementi convenzionali in deroga e ci sembra importante superare questo ostacolo. Abbiamo lanciato un'iniziativa, ormai da più di un anno, per affidare ai produttori biologici la produzione di sementi biologiche, insieme e con la collaborazione dei gruppi sementieri. Abbiamo messo in piedi delle eccellenti relazioni internazionali in ambito del Copa-Cogeca a Bruxelles, i francesi ci stimano, i tedeschi e anche altri ovviamente, e siamo riusciti a far passare delle mozioni che sembrava impossibile far passare."