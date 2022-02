ANAPROBIO, Torriani (Alleanza Cooperative): Servono progetti di aggregazione per i produttori bio

"Il bio deve aggregarsi, ma per fare cosa? Si tratta di investire nella prima fase della filiera, quella della produzione agricola, un aspetto non scontato che però va integrato con altre fasi successive, come stoccaggio, trasformazione e distribuzione. Così una parte del valore finale tornerà a chi fa la produzione primaria. Serve quindi una strategia coerente, con progetti sostenibili all'interno di un distretto coerente con il PNRR. Per quanto riguarda i progetti di aggregazione serve una progetto e una vision, tutto unito dalla serietà. Sotto questo punto di vista la politica agricola è contraddittoria. C'è comunque spazio per la cooperazione nel settore primario, ma dobbiamo ricordarci che più il biologico cresce più la filiera con le relative sfide va accettata". Così Francesco Torriani, coordinatore del settore biologico dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in occasione del webinar organizzato da ANAPROBIO Italia di Copagri dal titolo "Agricoltura biologica e PNRR, quali opportunità per le imprese?".