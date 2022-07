Anbi, Battistoni: guai a tralasciare irrigazione nell’azione contro emergenza idrica – VIDEOINTERVISTA

"Il governo ha dato la prima risposta con 'emergenza per le cinque regioni del nord e stanziando circa 36 milioni. Certo questa emergenza non riguarda solo il ministero dell'agricoltura ma anche l'aspetto dell'acqua irrigua. Dobbiamo pensare a garantire l forniture di acqua potabile e di irrigazione, anche perché senza quest'ulto il nostro sistema agroalimentare andrebbe in crisi. Nel breve periodo abbiamo necessità di accorciare i tempi per l'utilizzo dei fondi Pnrr e agevolare la cantierabilitá dei progetti e ridurre al minimo la burocrazia".

Così ad AGRICOLAE Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.

"Né abbiamo parlato nei giorni scorsi con il ministro Patuanelli, si tratta di una tematica così importante che credito merito l'attenzione da parte del ministero dell'agricoltura. Va bene il ministero delle Infrastrutture, Ma non possiamo tralasciare la parte dell'irrigazione, perché se non corriamo ai ripari per questo aspetto si creeranno nuove problematiche che non ci possiamo permettere. Se gli agricoltori non riuscissero a produrre ci troveremmo di fronte due tipi di problemi: le crisi delle aziende agricole e la mancanza di prodotti per il cittadino, in un momento in cui si parla di autosufficienza per tutta l'Europa", conclude il sottosegretario parlando della possibile nomina di un sub commissario per l'emergenza idrica in agricoltura".