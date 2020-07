ANBI, BELLANOVA: MINISTERO HA INVESTITO CONCRETAMENTE E CON CONVINZIONE SU SOSTENIBILITÀ E SETTORE IRRIGUO. SBLOCCO DEI CANTIERI E INVESTIMENTI FONDAMENTALE PER RILANCIO DEL PAESE

"La gestione sostenibile della risorsa idrica è l’adattamento di questi ai cambiamenti climatici costituisce un tema sempre più rilevante per la nostra politica e per quel futuro verde che vogliamo realizzare" dichiara nel corso dell'assemblea Anbi Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole.

"La nostra produzione agricola è fortemente condizionata dai cambiamenti climatici e dall’accesso alla risorsa idrica, ed è indiscutibile come la siccità abbia provocato danni enormi al settore agricolo, per oltre 15 mld di euro negli ultimi anni, e il 50% dei danni si sono concentrati in sole quattro regioni: Emilia-Romagna, Puglia Sicilia e Sardegna" sottolinea.

"Per rispondere alle esigenze del settore agricolo dobbiamo rispondere con interventi coordinati e strutturali, gestionali e normativi. Bisogna agire su tutti i fronti, un quadro programmatorio e attuativo non può interrompersi.

Da gennaio ad oggi gli uffici del ministero non si sono mai fermati e non si sono mai fermati nemmeno gli investimenti previsti dal piano di sviluppo rurale nazionale e dal piano operativo agricoltura che proseguono in maniera spedita.

I consorzi di bonifica hanno infatti proseguito le attività per aggiudicare le procedure di appalto.

Sul psrn grazie alla rimodulazione sono state ammesse al finanziamento progetti per oltre 96 mln di euro" prosegue la ministra.

"Nei prossimi mesi partiranno gli investimenti del fondo infrastrutture strategiche che prevede interventi per circa 300 mln di euro in 10 anni. La programmazione è stata portata a termine nei mesi scorsi in accordo con le regioni ed entro settembre saranno adottati i decreti legge di concessione per i primi 12 progetti per complessivi 70,8 mln di euro. Altri 13 progetti per oltre 108 mln di euro partiranno nei primi mesi del 2021.

Un ulteriore consistente programma di investimenti partirà a fine 2020, inoltre per dare respiro alla crisi di liquidità che ha colpito i consorzi di bonifica il ministero ha modificato le proprie linee guida incrementando al 20% il livello di contributo concedibile in fase di anticipazione.

Abbiamo approvato al 21 settembre 2020 i termini di presentazione al bando per la selezione di proposte progettuali inerenti al piano operativo agricoltura, con una dotazione finanziaria pari a 86 mln di euro, di cui 83 mln non quota sud e 2,5 mln di quota centro nord. Un bando cui ci auguriamo che i territori meridionali sapranno rispondere in maniera positiva e proficua" evidenzia Bellanova.

"Sta per essere poi emanato il bando da 12 mln di euro a sostegno della progettazione rivolto ai consorzi ed enti irrigui. Puntiamo in questo modo a sostegno della progettazione di interventi per rompere di approvvigionamento di schemi irrigui anche inter regionali.

Come ministero stiamo investendo con continuità e convinzione nel settore dell’irrigazione convinti che i cambiamenti climatici e il tema della sostenibilità lo impongano. Sul tema della sostenibilità in attesa dell’avvio della nuova pac che dovrà attuare le nuove strategie sul green deal e al biodiversità siamo già avanti col lavoro, avendo sostenuto con forza le norme recentemente approvate in conversione al decreto legge 34 riguardanti il benessere animale, l’unificazione dei sistemi di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola che potrà essere estesa anche ad altre filiere, incentivi per l’introduzione dell’agricoltura di precisione e di sistemi di tracciabilità dei prodotti" evidenzia la ministra.

"Continuiamo ad investire poi nelle infrastrutture informatiche e sulle banche dati per migliorare l’efficienza dei sistemi di accumulo e distribuzione dell’acqua con investimenti mirati ed efficienti.

Sbloccare cantieri e ridurre i tempi di progettazione e velocizzare l’iter di opere così importanti per il territorio e la filiera alimentare è condizione fondamentale.

Lo sblocco dei cantieri e degli investimenti è una premessa fondamentale per il rilancio del paese e della sua competitività sullo scenario globale.

Perché l’agricoltura sia al centro dell’agenda politica del paese bisogna realizzare le infrastrutture necessarie al settore e mettere in rete tutti gli attori sociali e istituzionali" conclude il ministro Bellanova.

