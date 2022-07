Anbi, De Castro: Italia ha acqua, ma non la raccogliamo, serve piano invasi

"Siamo europeisti ma anche desiderosi di avere un protagonismo italiano, delle specificità italiane. “Abbiamo bisogno di più Europa, ma anche di più italiani in Europa” ha detto Vincenzi. Noi qui, in parlamento europeo, votiamo: se l'Europa non fa quello che vogliamo, la domanda è “noi dove eravamo?”. E' difficile trovare consenso rispetto alle nostre proposte, ANBI ci sta provando. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare le alleanze in Europa. Dobbiamo lavorare per costruire consenso sulle proposte italiane".

Così Paolo De Castro, Europarlamentare e membro della commissione agricoltura, in occasione dell'assemblea annuale Anbi.

"L'invasione dell'Ucraina ha creato una situazione nei mercati mondiali drammatica, con i prezzi alle stelle. Ma abbiamo anche degli strumenti: il Next Generation EU, ad esempio, che fornisce all'Italia risorse importanti. Il livello dello spreco d'acqua è arrivato al 40%: serve efficientamento e manutenzione. E' un lavoro importate che va fatto, anche attraverso le opportunità del PNRR. Però c'è anche un problema di quantità di acqua: noi abbiamo l'acqua, ma non la raccogliamo. Abbiamo un problema di invasi, e questo non possiamo scaricarlo all'Europa. E' un problema italiano, non riusciamo a colmare questo gap infrastrutturale. Abbiamo competenze idrauliche che tutti ci invidiano, ma a casa nostra non riusciamo a risolvere questo enorme problema. Dobbiamo cogliere l'opportunità che ci offre l'Europa per intervenire: manutezione ma anche nuovi invasi, grandi opere. Questa è l'ultima occasione. E se le regole europee ci impediscono di procedere, dico che forse è il momento anche di cambiare queste regole europee. Stiamo cercando gli equilibri tra tutela dell'ambiente e produzione, ma non possiamo ignorare i cambiamenti climatici che stanno diventando un problema drammatico. Dobbiamo fare di più, trovando nuovi equilibri. Oggi il tema è l'acqua: non si fa agricoltura senza acqua, e non usciamo da questa emergenza se non aumentiamo almeno del 25-30% la capacità di captazione irrigua. E' arrivato il momento di chiudere questa partita", conclude De Castro.