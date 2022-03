Anbi, Italia idricamente capovolta, Gallinella: per produrre più cibo in maniera sostenibile serve uso consapevole dell’acqua – VIDEOINTERVISTA

"L'attività svolta fino ad ora da Anbi per il paese è preziosa, come la capacità progettuale per il PNRR conferma l'affidabilità e la volontà di migliorare il sistema agricolo di questo paese. C'è molto da fare: bene il piano agricolo, benissimo le risorse del PNRR, ma sono processi lunghi che la politica deve continuare nel tempo a seguire per dare risposte ad un paese che cambia che oggi vuole produrre più cibo in maniera sostenibile e questo senza un uso consapevole dell'acqua non si può fare. Il tema energia è fondamentale: è vero che dovremmo avere al centro le rinnovabili, ma non possiamo pensare che quando accendiamo la luce ci sia solo il sole e il vento: con la gestione dell'acqua, con i salti, con lo studio dei nuovi invasi e i nuovi sistemi di pompaggio per l'accumulo credo che vada coinvolta anche Anbi in quanto gestore di una grande conoscenza del territorio". Così Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, in occasione del Focus organizzato da Anbi "Italia idricamente capovolta (siccità a nord, pioggia e neve al sud)".