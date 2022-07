Anbi, Mammi: dobbiamo agire, tempo di prendere decisioni, serve grande concretezza. VIDEOINTERVISTA

«Quello che sta accadendo è veramente drammatico. Sono arrivate testate da tutto il mondo a vedere il Po in questa situazione di siccità estrema, non era mai accaduto nella storia della nostra regione e del nostro paese. Quello che sta accadendo ci deve lanciare un monito molto preciso: non possiamo sottovalutare questa situazione, dobbiamo agire, dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo farlo con grande concretezza. Innanzitutto dobbiamo contrastare il surriscaldamento globale, e come Regione Emilia Romagna all'inizio della legislatura abbiamo firmato un accordo tra tutte le associazioni economiche. Il titolo era “Il patto per il lavoro e per il clima”, proprio per contrastare l'aumento delle temperature e quindi anche la diminuzione delle piogge. Se non piove non possiamo raccogliere acqua, e negli ultimi venti anni le precipitazioni sono calate del 40%. è una situazione drammatica che ci deve fare riflettere».

Così ad AGRICOLAE Alessio Mammi, assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.

«Però poi dobbiamo mettere in campo una strategia per avere maggiori infrastrutture irrigue. Dobbiamo raccogliere l'acqua quando c'è, nei momenti di pioggia, per poterla distribuire nei lunghi periodi di siccità» ha aggiunto. «Per questa ragione servono invasi, invasi aziendali: la Regione Emilia Romagna proprio in questi giorni ha pubblicato proprio in queste settimane un bando da sette milioni per gli invasi aziendali. Ma bisogna anche fare gli invasi territoriali, e come regione ne abbiamo candidati al governo diversi, anche all'interno del PNRR. E poi dobbiamo costruire depuratori nelle città per riutilizzare le acque reflue, milioni di metri cubi di acqua che potrebbero essere un grande beneficio, una grande opportunità anche per l'agricoltura. E infine l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua: sistemi sempre più puntuali, sempre più precisi, e su questo esperienze come quelle che abbiamo in Emilia-Romagna di Acqua Campus possono diventare anche un punto di riferimento nazionale per accompagnare le imporese agricole verso un utilizzo sempre più preciso e puntuale».