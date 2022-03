Anbi100, Vincenzi: Tracciare nuovo percorso per rispondere a cambiamenti climatici e aumentare produttività suoli. VIDEOINTERVISTA

“Cento anni fa personalità del tempo, uomini politici e tecnici si sono riuniti per andare a scrivere quelli che erano i futuri cento anni del mondo dei consorzi di bonifica. Avevano individuato e avevano pensato una visione di futuro per cercare di assecondare quelle che erano le esigenze del tempo, ma pensando allo stesso tempo a quelle che sarebbero state le esigenze dei prossimi cento anni. Oggi come allora cerchiamo di tracciare un nuovo percorso del mondo della bonifica, un mondo che si trova davanti a delle sfide importanti come i cambiamenti climatici e il consumo del suolo. Soprattutto negli ultimi giorni si sta vedendo quanto sarà importante per l’Italia ed i paesi europei la sovranità alimentare. Quindi è ancora oggi importante prendere delle decisioni che vadano ad aumentare la produttività dei suoli attraverso l’irrigazione in un tempo in cui la risorsa idrica non è più quella di una volta.”

Così Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, in occasione dell’evento Anbi100, sfide e impegni del sistema dei consorzi di bonifica per il futuro della difesa del suolo e della gestione dell’acqua.