Anteprime Toscana, Sarnari (Ismea): settore vitivinicolo cresciuto in valore, ma necessario crescere in volume. VIDEOINTERVISTA

"Ci sono state molte difficoltà per il settore vitinicolo, come aumento dei costi e problemi di logistica, ma c'è stata anche una reazione importante, che dura ormai da 3 anni. Il vino toscano ha avuto dei cali in volume dell'esportazione, ma anche aumenti in valore. L'altra nota non positiva arriva dai consumi interni, soprattutto dalla grande distribuzione, che ha risentito del cambio di abitudine dei consumatori, con un calo degli acquisti per casa".

Così Tiziana Sarnari, analista di mercato Ismea, in occasione della presentazione di Anteprime di Toscana, manifestazione dedicata ai vini toscani in programma a Firenze.

"L'export dovrebbe arrivare ad un nuovo record in valore, ma dobbiamo crescere in volume, guardando verso altri mercati. Il risultato 2022 è comunque, anche se non straordinario, sufficiente".