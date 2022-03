AnteprimeToscana, Giani: Vino è innovazione continua che poggia sulla tradizione. VIDEOINTERVISTA

“Ho sempre concepito il vino come storia, cultura e identità e già 306 anni fa il vino veniva tutelato col bando di Cosimo III. Vi è dunque una dimensione che porta alla storia ed anche alla conservazione e che in qualche modo dobbiamo superare perché il vino è anche innovazione. Se vado ad esempio nella maremma toscana mi trovo degli interventi d’eccezione che si legano alle vigne che li sono state messe, quindi il vino è continuo investimento e continua innovazione. I vini che oggi vanno dal punto di vista economico per la maggiore, come il Sassicaia, sono in realtà vini non del tempo degli etruschi o di Cosimo III ma ben più recenti.

Il consorzio Bolgheri è stato costituito 25 anni fa perché si è scoperto che in quelle colline si creano situazioni così particolari che che creano dei vitigni che scopriamo solo ora. Il vino è quindi innovazione continua su cui investire per rinnovare il profilo dei nostri prodotti e della nostra immagine. In Toscana cerchiamo di guardare al passato per proiettarlo al futuro.”

Così ad AGRICOLAE Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana a margine di “PrimAnteprima 2022”, la giornata inaugurale della Settimana delle “Anteprime di Toscana” promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e da Fondazione Sistema Toscana.