ASSEMBLEA ANBI 2020, TUTTI GLI INTERVENTI DI VINCENZI, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA), L’ABBATE (MIPAAF), VALLARDI (COMAGRI SENATO) E BLASI (MIPAAF)

“In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per generare il 17,3% del Prodotto Interno Lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d’acqua, perché annualmente cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo solo 45. Quasi 50 anni fa, nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò in almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d’invaso necessaria a rispondere alle esigenze di crescita del Paese nel 1980. Quarant’anni dopo la potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi. Risulta evidente l’importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la capacità d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche.”

Ad evidenziare tali dati è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, in occasione della prima giornata dell’Assemblea ANBI, quest’anno in modalità ”streaming” per ottemperare all’normative igienico-sanitarie anti Covid-19.

“Il settore, che utilizza maggiori risorse idriche, è l’agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree del Paese – prosegue il Presidente di ANBI – la richiesta d’irrigazione per migliorare la competitività sui mercati; inoltre, numerose produzioni agricole, a causa del ripetersi di stagioni siccitose accompagnate da alte temperature, necessitano ora di risorse idriche durante l’intero arco dell’anno. Infine, va considerato che una costante disponibilità d’acqua ridurrebbe lo spopolamento delle aree collinari e montane. Risulta quindi fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica – conclude Vincenzi – attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della superficie servita da impianti irrigui.

“Il mondo dei consorzi di bonifica sta dimostrando che stando vicino ai territori si riduce la distanza tra popolazione e istituzioni, ed è un tassello importante da portare avanti. Oggi è il momento per passare dalle parole ai fatti” dichiara Francesco Vincenzi, presidente ANBI, nel corso dell’assemblea webinar. “Il paese si è trovato di fronte ad una pandemia inaspettata, il governo ha fatto uno sforzo enorme nel contenere la malattia e la crisi economica e occupazionale, sono state messe in campo risorse importanti ma notiamo che purtroppo solo il 20% di questi provvedimenti vedono la ricaduta sul territorio, il resto fa fatica a decollare, creando distanza tra cittadini e governo” prosegue. “Abbiamo la volontà di mettere in sicurezza il territorio e finire le opere incompiute, ancora troppe ce ne sono sul nostro territorio, specialmente in agricoltura ed è un lusso che non ci possiamo permettere. Abbiamo la volontà di mettere a cantiere oltre 3.800 progetti per oltre 11 mld di euro che andranno a creare più di 54mila posti di lavoro” sottolinea il presidente di Anbi. “Bisogna sostenere la nostra agricoltura perché ha dimostrato la sua strategicità e l’importanza anche sociale che riveste nel nostro paese ma non ci può essere agricoltura senza acqua. È una battaglia da portare avanti anche in Europa insieme alla sfida della sostenibilità che non dobbiamo subire bensì governare” conclude Vincenzi. ANBI, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): AGRICOLTURA FONDAMENTALE PER TENUTA SOCIALE, ECONOMICA E AMBIENTALE. ORA PUNTARE AD AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE “Dobbiamo passare dal dire al fare. Oggi la popolazione affamata mondiale aumenta, cresce anche lo spreco alimentare per oltre 2 miliardi di tonnellate, si unisce a questo il tema delle megalopoli responsabili delle emissioni nocive e del consumo di energia, tutto questo per dire che la geografia e la demografia stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella gestione del territorio” dichiara nel corso del webinar Anbi Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. “Il ruolo degli agricoltori è fondamentale per la manutenzione del territorio e per la tenuta sociale, economica e ambientale dell’Italia e del mondo. Senza agricoltura non ci può essere nessuno di questi aspetti” prosegue. “L’emergenza corona virus ha rimarcato il ruolo essenziale dell’agricoltura ed è evidente come non si possa rinunciare ad una forte agricoltura capace di assicurare ai cittadini l’autosufficienza alimentare. In Italia non lo siamo ancora perché riusciamo a produrre solo il 75% di quello che l’Italia chiede. Un aumento e il raggiungimento numerico dell’auto sufficienza alimentare libererebbe per l’Italia oltre 50 miliardi di pil, quindi risorse economiche importanti. Ci vogliono però le giuste condizioni per produrre ma ancora troppi sono i limiti strutturali del paese” sottolinea Giansanti. “L’agricoltura ha bisogno di acqua e deve dimostrare al territorio di saperlo manutenere. Il digitale ci aiuterà a produrre meglio ed a stare più attenti ai temi della sostenibilità. Sul green deal partiremo in vantaggio, perché siamo già avanti per ciò che riguarda un percorso verde poiché l’Italia ha saputo dimostrare di saper gestire l’ambiente in maniera molto diversa rispetto al altri paesi, preservando il nostro territorio” conclude Giansanti. ANBI, L’ABBATE (MIPAAF): INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE BINOMIO STRATEGICO PER IL FUTURO DEL PAESE. ASSICURARE ACCESSO AD ACQUA PER AGRICOLTURA DI QUALITÀ “Il binomio del futuro sarà innovazione e sostenibilità ambientale, ed il sistema agroalimentare deve e può avere nel quadro degli investimenti, nella gestione e tutela del territorio un ruolo strategico fondamentale. Per questo il Mipaaf ha messo in campo un’articolata strategia nazionale sul risparmio idrico, la lotta al dissesto idrogeologico e la tutela del territorio” dichiara Giuseppe L’Abbate, sottosegretario Mipaaf. “Abbiamo puntato sull’immediata cantierabilità delle opere, dobbiamo poi spingere sull’innovazione perché occorre far sapere al mondo quanto di buono sappiamo fare e dare così un valore aggiunto alle nostre produzioni” prosegue. “È impensabile inoltre un’agricoltura che abbia valore aggiunto senza avere accesso all’acqua e dobbiamo far sì che ogni agricoltore sia raggiunto dalla fornitura. La sfida del futuro è renderla disponibile per tutti ed essere in grado di gestirla nonostante il fenomeno dei cambiamenti climatici” evidenzia L’Abbate. “Abbiamo messo in campo un enorme mole di risorse finanziarie ma sappiamo di avere problemi in alcune parti del territorio. Nel decreto rilancio e nel cura Italia abbiamo però introdotto alcune misure proprio a misura dei consorzi perché crediamo nel loro ruolo strategico all’interno del paese” conclude. ANBI, VALLARDI: TRASFORMARE EMERGENZA IN OPPORTUNITÀ. RIPARTIRE DAL MEZZOGIORNO MA ITALIA A DUE VELOCITÀ TRA NORD E SUD “La commissione agricoltura al senato ha lavorato parecchio cercando di fotografare la situazione di questo paese ed emerge in tutta la sua nitidezza come l’Anbi gestisca bene il territorio e c’è assoluta necessità di questo ente che è tra le eccellenze del nostro paese” dichiara Gianpaolo Vallardi presidente Comagri senato. “Abbiamo però visto in senato, facendo un’analisi di tutte le regioni italiane, per quanto riguarda la gestione dell’acqua sia per bonifica che irrigazione, che c’è un’Italia a due velocità con un nord che funziona e un sud con grossi problemi” prosegue. “L’urgenza è trasformare l’emergenza in opportunità ma ci vuole coraggio. Dal punto di vista politico siamo fermi in attesa di ripartire, servono investimenti e purtroppo se ne è sentito parlare molto ma ne sono stati visti pochi. Nel decreto rilancio dovrebbe arrivare qualcosa, anche per il settore dei consorzi di bonifica e ben venga perché è uno dei settori che aiuterà molto il rilancio del paese dando lavoro a parecchia gente e perché tanti sono i progetti in cantiere” evidenzia Vallardi. “Bisogna ripartire dal mezzogiorno perché è in grande difficoltà ma prima bisogna sistemare la gestione politica amministrativa, compresa quella di alcuni enti irrigui che sono commissariati. Se non ripartiamo da questi aspetto diventa inutile anche riversare finanziamenti, la cartina tornasole di questi fondi malgestiti sono infatti le tante opere incompiute che in quel territorio ci sono. Ci vuole quel coraggio che fino ad ora forse ci è mancato per risolvere quegli scandali che siamo tanto bravi ad evidenziare” conclude il presidente della Comagri senato. ANBI, BLASI (MIPAAF): LAVORARE AFFINCHÉ NESSUNA PARTE DEL TERRITORIO RESTI INDIETRO SU SVILUPPO E INNOVAZIONE “È vero che dobbiamo trasformare questa disgrazia in opportunità ma servono scelte coerenti in questa fase. Ci dobbiamo impegnare tutti quanti e tutti quanti possiamo fare ancora di più ma lavorare in Smart working per la pubblica amministrazione, ed anche per il privato, non è certo la modalità migliore per raggiungere questi obiettivi, ci sono grandissime difficoltà” dichiara Giuseppe Blasi, capo dipartimento Mipaaf. “Prima del 2010 gli investimenti nel settore delle infrastrutture irrigue venivano scelti attraverso un piano di riparto precostituito in conferenza stato regioni, quindi ad ogni regione spettava una quota e venivano finanziati una serie di investimenti la cui realizzabilità in tempi ben definiti era discutibile” prosegue. “Questo ha prodotto delle lungaggini incredibili e per questo nel 2015 abbiamo cambiato la modalità ponendo i vari soggetti proponenti in concorrenza. Un sistema competitivo che ha preso a riferimento solo progetti esecutivi. Questa modalità ha dato risultati eccezionali ed in un anno tutti i soggetti che hanno ricevuto i finanziamenti hanno appaltato. Questo però ha comportato che una parte importantissima del territorio non è stata in grado di rispondere ai nostri bandi” sottolinea Blasi. “Il tema della capacità è un tema che va affrontato e nel caso dei consorzi di bonifica è un tema che va ad incidere su tutto l’assetto costituzionale, perché significa che un territorio sarà costretto a rimanere indietro senza poter avere sviluppo” conclude.

