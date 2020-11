Assemblea Cia, Amendola: Sviluppare competitività maggiore in agricoltura. Pronti investimenti su dissesto idrogeologico e tecnologia ma preoccupati da veti Ue

“Il voto di ieri è stato un momento importante vista la responsabilità che la classe politica ha di fronte alla seconda ondata epidemiologica e l’appello del Presidente del Consiglio. Con lo scostamento di bilancio ci siamo assunti delle responsabilità davanti al paese ed è lo stesso che abbiamo fatto anche a Bruxelles” dichiara nell’assemblea Cia il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola.

“Ci siamo battuti, anche lo stesso Tajani, perché nei negoziati la posizione del Parlamento fosse a favore della creazione del Next generation Eu e di un bilancio europeo come quello che abbiamo. È il più grande pacchetto economico che l’Europa ha mai stanziato, quasi 1800 miliardi e per l’Italia 34 miliardi, più altri 800 mln nel Next generation. In più nel recovery italiano ci saranno risorse importanti per tutta la filiera, specialmente per sostenere gli investimenti e le scelte che abbiamo fatto anche con gli attori sociali” prosegue.

“Dinanzi a questi passaggi storici sia in Europa che in Italia l’assunzione di responsabilità della classe politica deve essere massima. Abbiamo definito le linee di investimento, dell’agricoltura alla ricerca, dallo sviluppo di tutte le filiere industriali al sostegno di operazioni importanti per il nostro territorio” sottolinea Amendola.

“Investiremo molto nel consumo e nello spreco dell’acqua e sul dissesto idrogeologico, costruiamo quindi un terreno per mitigare la fragilità del nostro ambiente naturale. Ci allarmano però i veti che persistono su questioni relative non ai fondi ma a condizionalità sullo stato di diritto che per noi sono inaccettabili" evidenzia.

"Vogliamo sviluppare sull'agricoltura non solo una difesa e un potenziamento ma anche una competitività maggiore per i prossimi anni. Ci saranno a questo fine investimenti specialmente sul fronte tecnologico, e ci sarà un polo agri-tech per cercare di trasferire tecnologia al nostro mondo agricolo. Dobbiamo difendere l'agricoltura perché è un vanto italiano" conclude Amendola.