ASSEMBLEA COLDIRETTI, BELLANOVA: DISEGNARE NUOVO FUTURO PER SISTEMA AGROALIMENTARE. URGENTE INTERVENIRE SU HORECA PER PROTEGGERE MADE IN ITALY DI QUALITÀ

“Stiamo affrontando la più grande crisi dal dopo guerra, per questo motivo in questi sei mesi abbiamo messo in campo più di due miliardi di euro, cifra oggi utile ma non risolutiva. L’emergenza sanitaria è ora sotto controllo, ma quella economica e sociale va ancora gestita” dichiara il ministro Bellanova nel corso dell’assemblea Coldiretti.

“Un grande merito va però dato al settore alimentare che ha permesso di non cambiare le abitudini alimentari e di avere momenti di normalità. Un contributo fondamentale dal punto di vista psicologico e di tenuta dei nuclei familiari da parte della filiera della vita. La pandemia ha però anche mostrato la fragilità del comparto, per questo è necessario lavorare meglio per assicurare l’approvvigionamento e la coesione degli stati membri che non sempre hanno dimostrato solidarietà” prosegue.

“Dobbiamo lottare per imporre un modello di distintivita basato sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Ci sono migliaia di aziende che lavorano in modo onesto ma dobbiamo combattere quelle che sfruttano, perciò ho voluto la legge sull’emersione, che avrei voluto vedere estesa non solo al comparto agricolo. Ma aver fatto emergere questi invisibili è un risultato utile per il settore e per le aziende che con sacrificio vogliono stare nella regola” sottolinea il ministro.

“Mi sono personalmente impegnata a difendere il reddito degli agricoltori e soddisfazione viene dal decreto rilancio. Abbiamo introdotto il più grande esonero contributivo mai fatto, investendo 426 mln per questo intervento.

Uno strumento semplice e utile per il sistema produttivo, che va nella direzione della semplificazione e della maggiore liquidità.

Meno tasse equivale a dire più opportunità, e un euro investito in agricoltura è un euro investito in sovranità, sicurezza e qualità.

Abbiamo poi svolto interventi specifici per 90 mln sulla zootecnia, oltre alle misure sulla vendemmia verde, la pesca e il comparto ortofrutticolo. Fatti concreti che si aggiungono alla cambiale agraria che consentono di dare liquidità in questa fase così complessa.

Urgente è poi intervenire a sostegno dell’horeca, occorre mettere in campo strumenti di intervento agili. Per questo ho voluto un tavolo col ministro Patuanelli per avanzare proposte che siano rispondenti alle esigenze della filiera. I prodotti di qualità sono quelli che stanno soffrendo maggiormente per la chiusura dell’horeca, perdendo quote di mercato strategiche anche in ottica internazionale. Non ce lo possiamo permettere perché noi siamo il lusso agroalimentare nel mondo e non possiamo abbassare gli standard qualitativi” evidenzia Bellanova.

“Per quanto riguarda la sostenibilità questa deve essere economica, sociale e ambientale ma non può ricadere tutto sulle spalle degli agricoltori. L’agricoltura deve essere anzi parte della risposta sui cambiamenti climatici.

Sull’etichettatura serve iniziare subito la discussione, escludendo i prodotti Dop e Igp dall’etichettura a semaforo e a bollini. Vogliamo dati scientifici, non si può prescindere dalla giusta informazione e su base scientifica, cosa che invece non è l’etichettatura a semaforo. Per questo ci opporremo con forza al nutriscore.

Dobbiamo dare una visione come sistema paese per disegnare un nuovo futuro” conclude il ministro Bellanova.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-