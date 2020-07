ASSEMBLEA COLDIRETTI, PRANDINI: CREARE VISIONE STRATEGICA PER AGROALIMENTARE LAVORANDO SU BACINI ACCUMULO E INFRASTRUTTURE. UE PREMI AGRICOLTURA DI QUALITÀ

"Oggi ripartiamo con la consapevolezza che senza agricoltura non c’è futuro, durante la pandemia abbiamo avuto un ruolo sociale fondamentale con la continua comunicazione effettuata abbiamo rassicurato i cittadini assicurando che il cibo non sarebbe mai mancato" dichiara il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

"Oggi il paese è più forte e pronto ad affrontare qualsiasi criticità e con questa serenità faremo ripartire le filiere produttive, creando le condizioni perché l’intero settore del turismo, della ristorazione, della cultura e dell’alberghiero possa rimettersi in moto perché hanno tutti contribuito a rendere il nostro comparto primo per pil.

Abbiamo presentato ciò che abbiamo ottenuto da parte del governo, fatti e non solo parole. Parlare di agricoltura 4.0 non era scontato ma abbiamo fatto capire quanto fosse importante per l’Italia, permettendoci di distinguerci dagli altri paesi" prosegue.

"Importante poi è il tema dei bacini di accumulo ma per realizzarli serve aprirci a quelle parti economiche che possano aiutarci in questo progetto e diventare sempre più autosufficienti. Ma serve una visione di sistema, creando le condizioni per distinguerci sulle energie sostenibili

Serve inoltre creare le condizioni per far vivere i cittadini nelle aree interne e riscoprire i nostri borghi, per questo l’ecobonus deve essere esteso a tutti i fabbricati rurali, in modo da abbellire il paesaggio e rendere più sostenibile le nostre imprese, contribuendo così anche al turismo.

Dal 2019 al 2020 abbiamo visto aumentare di un milione le persone che non possono permettersi il cibo, siamo allora riusciti a far aumentare la dotazione per il bando indigenti. Non possiamo dimenticarci di chi è in difficoltà e per la prima volta abbiamo superato i 300 min di euro con l’obiettivo di arrivare ad un miliardo di euro" sottolinea Prandini.

"Il corona virus ha spezzato la crescita del settore export ma il piano di internazionalizzazione messo in campo dal ministro Di Maio non ha precedenti, per la prima volta all’interno delle ambasciate avremo una figura dedicata al comparto agroalimentare con una visione strategica che aiuterà le imprese e il paese a raggiungere gli obiettivi sull’esportazione

Parallelamente servirà sviluppare un piano infrastrutturale per il paese e penso ad un sistema ferroviario in grado di trasportare le merci e recuperare quel gap che ci fa perdere miliardi su miliardi. Dobbiamo essere in grado di collegare e far viaggiare i nostri prodotti dall’ultimo dei comuni italiani fino alle più lontane città del nord Europa.

Con lo sviluppo delle vendite online servirà sempre più un sistema che faccia viaggiare velocemente le nostre merci oppure perderemo quote di mercato" evidenzia il presidente di Coldiretti.

"L’agricoltura italiana è il punto di riferimento qualitativo nel mondo ma serve utilizzare bene le risorse dall’Europa, serve una visione strategica per essere un passo avanti rispetto agli altri paesi. Penso ad un piano per la zoootecnia e ad un progetto paese che ponga al centro una zootecnia sostenibile e di qualità. Il filo conduttore deve essere l’agricoltura 4.0 e la distintivita dei nostri prodotti.

Questo risultato come quello su pasta e latte è solo merito nostro e nel voler mettere al centro l’interesse dei cittadini, occorre fare attenzione alle organizzazioni che vorranno farsi carico del merito.

I presidenti di altre organizzazioni hanno criticato più volte il lavoro del governo e del ministero ma non ci compete, noi lavoriamo a fianco delle istituzioni. Con questo ministro che ha messo al centro agricoltura siamo riusciti a evidenziare per primi la criticità del mondo florovivaistico, lavorando anche sulla filiera della pesca, dei suini e del vino.

Su pac, se utilizziamo le risorse comunitarie dobbiamo pretendere che l’Europa premi l’agricoltura che sa produrre e dare occupazione, capace di distinguersi per qualità. Il tema della convergenza in termine di valore è la vera battaglia da fare" conclude.

