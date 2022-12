Assemblea Coldiretti, Prandini: su cibo sintetico non cambieremo mai idea, dispiace modifica posizione altre rappresentanze

"Dobbiamo pensare che quello che abbiamo ottenuto è figlio di un lavoro straordinario che Coldiretti ha messo in campo. Oggi abbiamo sentito alcuni ministri del Governo, ma abbiamo lavorato negli ultimi mesi in maniera costante per far sì che l'agricoltura non avesse tagli rilevanti che potessero impattare sui nostri lavoratori. Abbiamo ottenuto 2 miliardi di stanziamento, ma non ci siamo limitati ad una visione nazionale, abbiamo lavorato in Europa con investimenti economici anche rilevanti. Abbiamo coinvolto Luigi Scordamaglia, che passa due giorni a settimana a Bruxelles per fare lobby sana, non come agiscono alcune multinazionali, che cercano di colpire prodotti come il vino: questa è solo un'attenzione alle proprie finanze".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea nazionale in corso a Roma.

"Non demonizziamo la politica, perché poi abbiamo incapacità di carattere governativo, invece dobbiamo avere la forza di denunciare cosa non va e difendere chi invece si batte secondo le regole, così vinciamo. Un confronto diretto con alcuni Commissari non significava spostare l'attenzione, questo lo fa chi non fa rappresentanza, noi ci confrontiamo e otteniamo risultati.

Eravamo preoccupati sulla direttiva sui pesticidi e fitosanitari, con un taglio del 60%, che avrebbe significato un calo del 30% della capacità produttiva, con un vantaggio di chi non ha mai rispettato le regole: siamo stati l'unica organizzazione che ha avuto una comunicazione diretta con Timmermans, spostando la scelta su basi scientifici e fino a che non ci saranno dati non sarà fatta alcuna riforma che possa penalizzare la produttività.

Allo stesso modo abbiamo denunciato la questione delle emissioni in atmosfera: parliamo dell'impatto dei nostri allevamenti, perché il nostro modello di zootecnia è il più sostenibile al mondo. Abbiamo bloccato questo intervento, dialogando e costruendo. In una azione congiunta dove la politica fa la sua parte e la rappresentanza fa la sua, non ci siamo messi nei giochi di sistema, che riguarda altri, che in Italia dicevano una cosa e in Europa ne facevano un'altra. Ci siamo appoggiati sulla piattaforma Farm Europe, anche da questo punto di vista dobbiamo essere soddisfatti e non ci limitiamo a fitosanitari e emissioni in atmosfera. Siamo l'unica rappresentanza che ha scritto al Ministro esponendoci sulla necessità che il settore vitivinicolo sia inserito nel sistema delle IG. Se uscisse verrebbe poi escluso dall'OCM e poi dalla tutela da eventuali attacchi.

Sul tema dell'OCM, abbiamo creato le condizioni per cui vino e carne potranno continuare a beneficiare della promozione, questo non risolve il problema per il futuro, ma ci consente di continuare a investire. Poi stiamo ragionando in termini di prospettiva sulla PAC, su quello che vorremmo attuare in futuro, soprattutto in termini di contribuzione per i nostri imprenditori.

Siamo coloro che più di altri cerchi di dare un futuro a questo paese, che sia protagonista economico nel medio e lungo periodo, solo con la programmazione potremo cambiare le sorti e l'agricoltura può essere il settore strategico dell'Italia. Dobbiamo essere protagonisti anche sul tema delle energie. I costi non sono uguali in tutto il mondo, basta vedere gli Stati Uniti, dove sono rimasti uguali, oppure come la Francia che ha il nucleare. Dobbiamo creare un sistema infrastrutturale nel campo energetico che ci permetta di essere competitivo. Inoltre un paese che non ha logistica non competere, per questo dobbiamo rimodulare le risorse del PNRR. Erano previsti circa 800 milioni per la logistica per le attività agroalimentari, ma sono arrivate domande per 1,5 miliardi, c'erano 1,2 miliardi per i bandi di filiera e sono arrivate richieste per 6 miliardi. Le risorse vanno date a chi è in grado di spenderle e l'agricoltura lo può fare e parliamo di sfide che ci appartengono.

La miopia sta nelle persone che per decenni ci venivano a dire dove dovevamo investire, vivendo la delocalizzazione delle attività produttive, perché non ci possiamo legare al concetto di produrre dove costa meno, ritorniamo a fare quello che possiamo fare. Abbiamo perso il 30% della capacità produttiva, vogliamo continuare così o vogliamo creare un meccanismo per creare le condizioni? Oggi rappresentiamo 580 miliardi di euro di valore, 4 milioni di occupati e 60 miliardi export. Aumentando le risorse del PNRR, possiamo trasformare i 120 miliardi di italian sounding in vero prodotto italiano, trasformandoci il primo settore economico in assoluto.

Mi è dispiaciuto di vedere il cambio di posizionamento di altre rappresentanze: Coldiretti sul cibo sintetico non cambierà mai posizione, sarà una guerra costante e giornaliera, così da trascinare anche altri paesi su questo fronte. I voucher ci consentiranno di abbattere costi, burocrazia, una risposta efficace in un momento importante per l'ortofrutta, ci siamo riusciti e ne prendiamo atto".