Assemblea Confcooperative, Gardini: risorse siano disponibili subito e ripartire da infrastrutture. Agroalimentare fondamentale per competitività del paese. VIDEO

“Le prospettive sono incerte così come incerto è il paese in questo momento. Oltre il 60% delle cooperative non si sono fermate nel lockdown e per questo è più agevole continuare un percorso.

Per quelle che si sono invece necessariamente fermate abbiamo cercato una ripartenza non facile, soprattutto in alcuni settori come il turismo, il trasporto e la cultura. Occorrerà mettere in campo strumenti di sostegno per poter passare questo momento". Così il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, nel corso dell’Assemblea Nazionale di Confcooperative che eleggerà i nuovi organi dell’organizzazione.

"La prospettiva dovrà per forza tenere conto dell’andamento della crisi sanitaria e ci auguriamo che l’aumento dei contagi, dovuti all’apertura delle scuole ma specialmente alle scellerate scelte di tenere aperte le discoteche, non proseguano ulteriormente”.

“Dobbiamo poi pensare alla ripresa ed a come utilizzare al meglio le risorse comunitarie che potrebbero arrivare anche in tempi non necessariamente brevi, sicuramente nel 2021.

"Abbiamo illustrato al governo alcune scelte per noi prioritarie come ripartire dagli investimenti sulle infrastrutture, sia fisiche che tecnologiche e dunque portare la banda e la digitalizzazione in tutto il paese” prosegue.

“Bisogna poi sostenere le imprese affinché generino lavoro e abbiamo apprezzato alcune iniziative contenute nel DL rilancio che rafforzano la capitalizzazione e la patrimonializzazione delle imprese. Quello che chiediamo oggi con forza al governo è che queste misure cadano a terra in tempi molto brevi.

La semplificazione è la battaglia più difficile per il paese e per quanto riguarda la sburocratizzazione è evidente che il Dl semplificazione non ha prodotto risultati” sottolinea Gardini.

“Centrale è poi la difesa e la tutela dell’agroalimentare, che rappresenta una chiave molto competitiva per il nostro paese e che vogliamo rilanciare anche nei temi proiettati verso la sostenibilità. Dobbiamo accompagnare la produzione agricola ad essere una produzione di eccellenza e che si connoti sempre di più per essere sostenibile e rispettosa di temi ambientali, economici e sociali che riguardano il lavoro” conclude.