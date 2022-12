Assemblea Legacoop, Lollobrigida: Pnrr opportunità, ma deve essere rivisto. Spostare risorse dove c’è più domanda. Fondamentale puntare su qualità e obiettivi strategici

“Settore centrale nell’economia italiana quello agricolo. La presenza di tanti governi diversi è però stata una debolezza oggettiva, sono mancati punti di riferimento con tanti governi che si sono sovrapposti creando destabilizzazione, anche in Europa. L’Italia è infatti restata indietro rispetto ad altre nazioni che hanno avuto continuità di governo. Pianificazione e strategia hanno permesso ad esempio alla Germania e alla Francia, ma anche alla Spagna di avere una maggiore autorevolezza. Vogliamo creare obiettivi strategici per la nazione, tra cui difesa delle nostre imprese e della nostra ricchezza. Serve porre degli obiettivi strategici e precisi che non cambino coi governi.”

Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare, nel corso dell’assemblea nazionale di Legacoop.

“Ora bisogna spendere bene le risorse indirizzandole dove potremmo avere delle criticità. Allora i 30 mld su energia servono ad evitare chiusura imprese.

Su Pnrr, dalla pandemia siamo passati alla guerra e alcune certezze sono crollate. Pensavamo di demandare ad altri approvvigionamento delle risorse, ma abbiamo scoperto con energia e fertilizzanti e grano che non è così. Per questo noi vogliamo la sovranità alimentare, per garantire approvvigionamenti e cibo. Ma che sia cibo buono e non carne di laboratorio o latte sintetico. I bioreattori non hanno nulla a che fare con imprese agricole ma molto più con Ilva di Taranto. In questo modo si va verso omologazione, noi dobbiamo puntare su qualità ed eccellenza delle nostre produzioni. Non possiamo puntare sulla quantità. E la qualità dei nostri prodotti è quella che ci ha permesso di raggiungere i 60 mld di export.

Reciprocità. Non si è lavorato molto su questa direzione. Serve sviluppare azione comune per aprire nuove fette di mercato.

Sostenibilità. Immaginare per fitofarmaci riduzioni pesanti solo sul mercato Ue, portando alla riduzione delle produzioni vuol dire che quei prodotti li acquisterai da altri paesi extra Ue che non rispettano le nostre clausole. Se riduciamo nettamente ì fitofarmaci allora serve dare ai produttori soluzioni alternative. Queste vengono da ricerca e innovazione ma serve tempo.

Corpi intermedi sono ricchezza e facilitazione, anche per la politica. Vogliamo tutelare pesca ricordando in Ue che il nostro modello Mediterraneo è diverso dagli altri.

Qualità, turismo e modello produttivo italiano non possono essere delocalizzati. Ora abbiamo opportunità col Pnrr ma deve essere rivisto. Alcuni bandi hanno funzionato ed altri meno, perché non c’era domanda e necessità. Allora spostiamo le risorse dove c’è più domanda e dove davvero servono quelle risorse.

Sistema Italia aggredito da comunicazione sbagliata e che mette in discussione una filiera che ha garantito la tutela dei lavori e prodotti di eccellenza.”