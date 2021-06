Assica, Calderone: Nostro settore sostenibile, fondamentale comunicare al consumatore impegno della filiera

“Il nostro settore viene da due anni molto complessi, prima a causa dell’aumento delle materie prime nel 2019 e poi nel 2020 con la pandemia da covid.

Abbiamo chiuso l’anno con un calo del 7% della produzione e del fatturato -3,6%. Siamo rimasti sopra gli 8 miliardi euro di fatturato ma la contrazione c’è stata” dichiara Davide Calderone, direttore Assica, nel corso della presentazione del progetto Trust your Taste promosso da Assica e sostenuto dall’Unione Europea per la valorizzazione della filiera della carne suina e della salumeria italiana.

“Le vendite nella gdo hanno compensato parzialmente le chiusure horeca, specialmente nella prima fase abbiamo assistito ad un aumento molto forte del prodotto in vaschetta e pre affettato, che però non ha compensato il calo subito con la chiusura horeca” prosegue.

“Quello che presentiamo oggi è un progetto molto importante, il primo di Assica finanziato dall’Ue. Ci teniamo molto perché ci dà la possibilità di fare informazione. In questa fase i consumatori sono molto attenti alla qualità del prodotto ma anche ai contenuti in termini di benessere animale e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Serve dunque il coinvolgimento della filiera e questo progetto coinvolge la filiera in tutta la sua lunghezza e i suoi anelli. Immaginiamo un nuovo modello di filiera basata sulla correlazione tra gli attori che la compongono, fondata sullo scambio di informazioni per comunicare le caratteristiche e i pregi dei nostri prodotti” sottolinea.

“Possiamo ancora migliorare come settore. Il Green deal è un grande progetto, come il Farm to fork che mette al centro tutto l’aspetto della sostenibilità. Il nostro settore ha tante cose da dire, non è vero che non siamo sostenibili, anzi abbiamo lavorato molto per migliorare tutti quegli aspetti di minor impatto ambientale e sostenibilità. Miglioramenti sono stati fatti e lo vogliamo comunicare, questo progetto ce ne fornisce l’occasione.

Il nostro è un comparto dove vi è tanta automazione, possiamo però aumentare questa innovazione ed anche la digitalizzazione come strumento per far dialogare le aziende e lavorare ancora meglio”.