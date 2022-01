Assiteca Agricoltura ed Elaisian insieme per supportare gli agricoltori con soluzioni innovative

ASSITECA AGRICOLTURA, società del Gruppo ASSITECA - la più grande realtà italiana nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, è il primo broker nazionale indipendente nel mercato delle assicurazioni agricole.

Dal 2010 ASSITECA AGRICOLTURA offre ad associazioni di categoria, soluzioni assicurative personalizzate in base alle particolarità dei rischi in agricoltura, settore che richiede una profonda conoscenza e un costante aggiornamento professionale.

Per proporre servizi sempre più innovativi, ASSITECA AGRICOLTURA ha deciso di affidarsi ai sistemi di Agricoltura 4.0 e alle stazioni agro-meteo sviluppate da ELAISIAN, società che sviluppa nuove tecnologie al servizio del patrimonio agricolo. Attraverso l’uso di algoritmi proprietari, ELAISIAN aiuta gli agricoltori nelle scelte in campo per la prevenzione di malattie, permettendo un minor utilizzo di trattamenti e salvaguardando le coltivazioni. Ad oggi assiste e monitora oltre 25.000 ettari in 13 paesi nel mondo.

La collaborazione tra ASSITECA AGRICOLTURA ed ELAISIAN è mirata allo sviluppo di polizze parametriche calibrate sul microclima delle singole aziende agricole, con la garanzia di una maggiore precisione tanto per l’azienda assicurata, quanto per la compagnia assicurativa.

“In questo modo i vantaggi per gli agricoltori raddoppiano e non solo in termini economici” dichiara Michele Vimini, Amministratore Delegato di ASSITECA AGRICOLTURA “da una parte potranno beneficiare dei servizi di ASSITECA AGRICOLTURA per la valutazione dei rischi e l’offerta delle migliori soluzioni assicurative, dall’altra potranno ricevere l’assistenza di ELAISIAN per il monitoraggio e il supporto alle decisioni nella prevenzione delle malattie”.

Un sistema integrato che, sin dal primo anno, potrà ridurre i possibili danni e portare una riduzione dei costi, una migliore resa in campo e la serenità di avere una produzione assicurata.

***

ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo.

Nata nel 1982, è quotata a Piazza Affari - Euronext Growth Milan. ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali attraverso una metodologia di lavoro che integra analisi, consulenza e intermediazione. ASSITECA Agricoltura è la società del Gruppo dedicata alla gestione del rischio per il settore agricolo. Nata nel 2010 è oggi il primo broker italiano indipendente nel mercato delle assicurazioni agricole.

ASSITECA Agricoltura si occupa di analisi dei rischi, consulenza, intermediazione e gestione del portafoglio assicurativo per il mondo agricolo. Il suo team offre servizi di alta qualità e professionalità ad aziende agricole, cantine vinicole, consorzi, cooperative, imprese di stoccaggio e trasformazione. Dal 2013 è membro dell’A.I.A.G. prestigioso organismo associativo internazionale.