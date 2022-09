Assocarni, Prandini (Coldiretti): Zootecnia italiana eccellenza a livello mondiale, impatto minimo su ambiente. VIDEOINTERVISTA

"Cow is veg è una provocazione perché in tanti casi c’è una disinformazione per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici e il ruolo che questi hanno. Noi da qui allora lanciamo la sfida di una corretta comunicazione. La zootecnia italiana è una eccellenza a livello mondiale, emette solo il 7% di Co2 in atmosfera e possiamo diminuirla ulteriormente se saremo in grado di sviluppare tutto il tema delle energie rinnovabili con una corretta gestione dei reflui zootecnici. Vogliamo essere ancora più distintivi di quanto siamo oggi, ma soprattutto occorre una corretta comunicazione legata all’alimentazione dei cittadini e dei consumatori. Senza carne si vive male e da qui vogliamo ripartire, comunicando quello che è il ruolo della zootecnia e l’impatto reale che questa ha in termini ambientali, che è assolutamente minimo.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine di “Cow is Veg - Il ruolo dei ruminanti in una dieta sostenibile”, un simposio internazionale per analizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici dell’allevamento del bovino, organizzato da Assocarni in collaborazione con Coldiretti.