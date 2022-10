Asvis, Gatti (Maeci): Italia paese leader su agroalimentare e sicurezza alimentare. VIDEOINTERVISTA

L'italia è un Paese che si deve impegnare per risolvere questi problemi -di sostenibilità e crisi alimentare- a livello mondiale, perché siamo una delle grandi potenze alimentari e agricole al mondo. La cultura alimentare italiana è presente in tutto il mondo. La filiera agroalimentare italiana vale il 25% del Pil, abbiamo quindi decine di milioni di persone in Italia e nel mondo che lavorano su questo. Orientarsi nell'interazione significa non solo vendere i nostri prodotti, che è giusto e importante, ma anche contribuire alla risoluzione dei problemi laddove possibile. Chiaramente ormai siamo in una situazione seria di crisi alimentare perché una serie di fattori si sono venuti a sommare insieme. Ricordiamoci però una cosa che ho detto poco fa le persone muoiono di fame per le guerre. Quella è la principale ragione per cui in certe parti del mondo tante persone muoiono di fame."

Così ad AGRICOLAE Stefano Gatti, Inviato Speciale per la Sicurezza Alimentare del Ministero degli Affari Esteri, a margine dell’evento nazionale “Innovazione per la sicurezza e la sostenibilità agroalimentare” organizzato da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito della sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

"Poi ci sono fattori che creano crisi, situazioni di difficoltà alimentare. La guerra in Ucraina è uno di quelli che ha avuto un impatto fortissimo perché grandi esportatori di grano e altre derrate alimentari in giro per il mondo. Noi, per esempio, tra le tante iniziative che stiamo portando avanti c'è il lavoro con i Paesi del Mediterraneo per sviluppare una serie di proposte concrete. Abbiamo avuto una prima riunione ministeriale a giugno, ne avremo adesso una nuova a dicembre, lanciando con Fao, la Commissione europea e altri ministri internazionali dei programmi per aiutare i Paesi del Mediterraneo ad affrontare queste situazioni difficili. Significa lottare contro lo spreco, significa dare investimenti finanziari quando i Paesi non hanno soldi per importare il grano, quando i prezzi sono altissimi, significa lavorare su innovazione, tecnologia, significa lottare contro scarsità d'acqua, perché non scordiamoci che questo è oggi uno dei grandi temi. Quindi tante tematiche importanti su cui l'Italia ha un ruolo da giocare.

Le Nazioni Unite, la Fao, chiamano l'Italia ad essere uno dei paesi leader e continueremo ad esserlo nella maniera più assoluta. E le nostre organizzazioni agricole sono tutte impegnate a livello internazionale. Quindi noi ci siamo, ci siamo con i milioni di italiani in giro per il mondo che portano avanti il nostro cibo e la nostra ristorazione e non vedo nessun segnale di rallentamento. Magari sarà anche di accelerazione. Possiamo fare tanto. Noi come italiani abbiamo risorse, capacità e continueremo a essere impegnati.