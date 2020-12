Audizione Caa alla Camera: I favorevoli e i contrari alla convezione Agea

"Relativamente alla convenzione Caa-Agea 2020-2021 abbiamo accolto positivamente la nuova convenzione per una serie di motivi. Prima di tutto perché essendo biennale consente ai Caa di programmare le attività in una prospettiva futura con le risorse messe a disposizione che sono le stesse". Così il responsabile Caa Coldiretti Nicola Di Noia nel corso dell'audizione in commissione Agricoltura della Camera del 9 dicembre trasmessa in differita. "Negli incontri avuti con l'amministrazione hanno spiegato della stratetigicità dei Caa come organi delegati. Abbiamo sempre messo al centro il fascicolo aziendale sia per la conoscenza delle aziende ma anche come fonte di informazione per altre Pubbliche amministrazioni. Abbiamo cercato, già negli anni precedenti, di fare in modo che le nostre attività lavorassero in maniera uniforme per fare un lavoro nella massima trasparenza sia per Agea che per i lavoratori. Cerchiamo naturalmente di realizzare il lavoro consapevoli che il ruolo di susiidarietà dei Caa sia sempre più importante per le aziende agricole per risolvere le eventuali problematiche", conclude.

Fabio Chessa, Caa Cia, spiega di "condividere con il collega Di Noia l'importanza della convenzione biennale rispetto a un discorso che avevamo imbastito da tempo. Questa convenzione viene fuori da un confronto che dura da molto tempo e abbiamo accolto con favore una convenzione che ci possa mettere in condizione di lavorare meglio. Non abbiamo mai lesinato la volontà di migliorare il rapporto con Agea perché le risorse siano certe e arrivino in tempi rapidi. Essendo noi soggetti privati delegati a funzioni pubbliche abbiamo fatto grandi sforzi negli anni recenti per fare in modo che la struttura potesse lavorare al meglio nell'interesse degli agricoltori. Le nuove condizioni ci consentono di portare avanti i modo migliore nun lavoro che la parte pubblica ci delega a fare".

Gabriella Proietti, Caa Confagricoltura , spiega che il contratto di delega di funzioni proviene da un confronto iniziato nel pieno lockdown di primavera. "Dopo un dibattito la convenzione è stata nuovamente proposta ai Caa ai fini della stipula solo nei mesi di novembre. Reputo un requisito essenziale la durata temporale", spiega. "Si tratta di un'armonizzazione nel territorio nazionale e l'amministrazione ci propone una durata temporale che credo vada accompagnata fino al 2021 anche per assicurare un miglioramento della qualità del servizio. I servizi di qualità non si esauriscono solo con la riorganizzazione della struttura ma va ricercata con una molteplicità di interventi", prosegue. "La riforma di Agea a distanza di più di un anno non abbiamo registrato particolari investimenti che potrebbero migliorare la qualità dei servizi e la proposta di riforma è in gran parte una riforma incompiuta. Il messaggio che mi sento di rappresentare è quello di avere un'attenzione nei confronti di tutte le strutture volte a migliorare la struttura dei pagamenti e della banca dati di interesse pubblico. La qualità del servizio è anche il presidio di come le attività vengono svolte anche a garanzia delle regole scritte dalle istituzioni comunitarie".

Massimo Soldini Caa-Caf Agri, aggiunge che "condividendo in larga parte quanto già rappresentato, sono d'accordo con Proietti il fatto che la convenzione è stata proposta sotto lockdown. Abbiamo cercato di essere parte attiva in questo processo di cambiamento proponendo emendamenti per un percorso di crescita e condivisione". Chiaramente dopo i primi contatti abbiamo avuto modo di sanare tutte le nostre perplessità. Anche se i carichi di lavoro sarebbero aumentati. Un percorso di cambiamento intrapreso già negli anni precedenti che con questa convenzione si è accelerato".

Giuseppe Romano, responsabile tecnico Caa Agricoltori: "ci confrontiamo su questo tema quando la convenzione è stata già sottoscritta. Opportuno evidenziare che la bozza che ci è stata presentata era molto diversa dalle proroghe degli anni precedenti aprendo diverse riflessioni ed evidenziando a mio parere delle criticità. La tutela del sistema è una priorità fuori discussione, ma ci preme sottolineare che per migliorare la qualità di dovevano fare altre azioni e investimenti", spiega. "Siamo qui perché questa convenzione ha suscitato una bagarre non indifferente in relazione all'articolo 4 comma 3 sul rapporto di lavoro. Pensiamo che la perdita dei nostri collaboratori professionisti nella gestione del fascicolo aziendale è una perdita della qualità del sistema. Sono professionisti che potevano portare qualità all'inserimento dei dati nell'anagrafe aziendale. La loro esclusione è critica e non la riteniamo una chiave di volta per il miglioramento del sistema che negli anni ha fatto emergere criticità strutturali tra Agea e Sian che creano danni al sistema agricolo. Quando il Sian non è in grado di relazionarsi alle altre banche dati con le quali dobbiamo scambiarci dati si crea un problema agli agricoltori, il pagamento a un'azienda può tardare mesi. Rinnoviamo l'invito a investire nella struttura informatica", aggiunge. "Altro problema è l'esclusione delle piccole aziende e sul numero di fascicoli che un operatore può gestire. Da convenzione ogni operatore Caa può lavorare 350 fascicoli o circa 9mila ettari. Prevediamo che ogni operatori che lavorarerà 350 fascicoli gestirà una superficie di circa 4-5mila ettari può diventare un elemento limitante che farà escludere dal sistema le aziende piccole al fine di equiparare il sistema", conclude.

Danilo Felice Pirola di UnicaCaa spiega: che durante l'iter amministrativo che ha dato vita alla nuova convenzione abbiamo inviato due documenti con osservazioni in merito all'esclusione dei collaboratori ma non abbiamo avuto risposte formali. Agea nella riunione del 19 maggio si era impegnata di inviare entro sette giorni un testo con una nuova bozza che raccogliesse le osservazioni fatte. Dopo sei mesi di silenzio la convenzione era pubblicata sul sito Agea, da sottoscrivere e inviare entro pochi giorni. Delle nostre richieste di non discriminare i liberi professionisti nessuna traccia. Rappresentiamo dunque il nostro estraneamento versus quello che si configura a nostro avviso come irregolarità sia sotto il profilo del procedimento amministrativo, sia in merito alla legittimità dell'esclusione dei liberi professionisti. Per non compromettere la continuità aziendale e il servizio erogato all'amministrazione e ai produttori Unicaa ha sottoscritto la convenzione tuttavia con istanza di autotutela, segnalazione alle autorità competenti nazionali e regionali e un'espressa riserva di impugnazione qualora l'istanza non fosse accolta. le conseguenze della convenzione 2020 sull'attività dei Caa infatti possono arrivare a comprometterne la continuità aziendale a causa dei danni economici connessi a una riorganizzazione ancora pià onerosa dati i tempi stretti di realizzazione e che comporterebbe alcuni migliaia di operatori. Naturalmente i Caa già organizzati non sono toccati da preoccupazione alcuna. Fatta la conta credo che solo una società risulti conforme a tutti i requisiti, una che peraltro detiene già una posizione dominante. Ci sembra palese un ritorno al passato prima della nascita dei Caa con il servizio Agea affidato ai quattro più grandi sindacati agricoli. Di fatto un ritorno al monopolio", conclude.

Loss chiede quale formazione ed esperienza è necessaria per un operatore e nel momento in cui si debbano sostituire tutti i liberi professionisti a quali costi si andrebbe incontro. Chiede inoltre sapere la loro opinione del rapporto fascicoli - operatori in merito ai limiti previsti dalla nuova convenzione.

"Nel nostro caso con 250 opertori ci avviciniamo a un costo di sette o otto milioni di euro di costi nuovi", replica Pirola, UniCaa.

"La formazione che devono avere gli operatori è la stessa delle convenzioni passate e condivisa anche in questa convenzione. Non mi sembra che ci siano grandi novità. Per i fascicoli invece anche questo ha subito qualche miglioramento in seguito alle nostre osservazioni", replica invece Chessa, Caa Cia. Solo pià trasparenza per i passaggi da un Caa all'altro, insiste. "Sarà per noi occasione di regolarizzare la posizione di alcuni che da tanto tempo ci chiedono di essere regolarizzati".