Avicoltura, Unaitalia. De Castro: sbloccati diversi aiuti per le filiere, ma Europa giochi ruolo di grande potenza agricola

"L'invasione russa dell'Ucraina sta colpendo in particolare la filiera delle carni avicole, che sta vivendo un aumento dei costi energetici, ma in particolare quella delle materie prime, come i magimi, che costituiscono il costo principale. L'Europa sta cercando di venire incontro in due modi diversi. da una parte stiamo cercando di aumentare la produzione europea, sospendendo il set aside, liberando 9 milioni di ettari di territorio messo a riposo. Poi un'attenzione particolare agli agricoltori con degli aiuti con la riserva di crisi che potrà essere integrata dai singoli stati, visto che abbiamo accordato aiuti di stato all'Italia di 1,2 miliardi. Inoltre si è sbloccata la richiesta, che avevamo presentato come Commissione agricoltura per poter utilizzare i fondi parzialmente non spesi dal Next Generation Eu, così da dare possibilità agli stati membri di dare risorse agli agricoltori, circa 15mila euro per azienda e 100mila euro per le piccole e medie imprese alimentari. Il compito dell'Europa è di evitare le speculazioni e lavorare diplomaticamente per consentire la creazione di corridoi per muovere grano e materie prime stoccate nei porti del Mar Nero verso i porti di destinazioni. Tutto questo ha creato attenzione alla sicurezza alimentare, per lungo tempo acquisita, ma che invece richiede oggi un livello di autonomia sempre più elevato. Dobbiamo giocare un ruolo di grande potenza agricola e ci auguriamo che questa situazione si sblocchi".

Così Paolo De Castro, europarlamentare membro della Commissione agricoltura, in occasione dell'assemblea Unaitalia in svolgimento a Roma.