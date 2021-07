Bando Mims, Bergesio e Gastaldi (Lega): Grazie al Governo per i 26 mln al Comune di Cuneo per riqualificazioni urbane

Grazie al Governo e al Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile per i 26 milioni di euro assegnati al Comune di Cuneo per progetti di riqualificazione urbana”.

Lo dichiarano i parlamentari cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi, commentando la notizia, ufficializzata ieri, dell’assegnazione alla Città di Cuneo, nell’ambito del Piano Innovativo Nazionale per la Riqualificazione Urbana varato dal Ministero delle Infrastrutture (PinQua), di ben due importanti contributi, da 15 e 11 milioni di euro, per altrettanti progetti di riqualificazione cittadina e interventi edilizi.

“La riqualificazione in senso sostenibile degli spazi urbani è una delle principali linee strategiche del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile – commentano il Senatore Bergesio e l’On. Gastaldi -, in linea con il suo nuovo nome e le nuove competenze riguardanti la riqualificazione e le politiche urbane”.

L’innovativo Piano per la Riqualificazione urbana promosso dal Mims finanzierà in tutto 271 progetti (su 290 proposte presentate) attraverso un fondo da 3,2 miliardi. Obiettivo: riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

Il Comune di Cuneo aveva presentato due progetti, ed entrambi hanno ottenuto il finanziamento. Le proposte cuneesi si sono infatti piazzate rispettivamente al 15° e al 44° posto nella graduatoria di valutazione, prime fra quelle presentate dai Comuni piemontesi.

I due progetti per Cuneo sono destinati all’edilizia sociale, e prevedono una serie di cantieri in tutta la città, inclusa una «silver house» (residenza per anziani) nella sede ex Ubi di piazza Europa, residenze per giovani e famiglie fragili, e il recupero di villa Luchino come centro di educazione ambientale.

“Siamo contenti che le risorse possono essere utilizzate dalla nostra città capoluogo e che cittadini di Cuneo abbiano la possibilità di usufruire di queste risorse per rendere più vivibile la propria città - concludono Bergesio e Gastaldi -. E ringraziamo gli esponenti di Governo della Lega per il grande supporto che hanno garantito al nostro Capoluogo. Grazie, in particolare, ad Alessandro Morelli, Viceministro al Mims. Queste sono risorse concrete, a sostegno del nostro territorio e della Città di Cuneo. Un bel passo avanti, nell’ottica di una nuova visione degli spazi urbani attraverso progetti che guardano al futuro e alla vivibilità delle nostre città”.