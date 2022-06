BAT Italia raggiunge il traguardo del 50% della prima fase di costruzione del suo nuovo centro di produzione A Better TomorrowTM a Trieste

È stato completato oggi a Trieste il tetto del A Better TomorrowTM Innovation Hub, il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT Italia, le cui attività dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Il nuovo polo sarà realizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la società di infrastrutture Interporto Trieste S.p.A. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone.

I lavori procedono secondo i tempi previsti e il 50% della prima fase di costruzione del nuovo complesso industriale è già stato completato, grazie al contributo di oltre 20 aziende italiane che si sono aggiudicate finora commesse per oltre 30 milioni di euro.

All'evento, tenutosi presso il sito di FREEste a Bagnoli della Rosandra, dove la struttura è in costruzione, hanno partecipato Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati, la deputata Deborah Serracchiani, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, insieme a Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia e Area Director del Sud Europa, Zeno D’Agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e Paolo Privileggio, Presidente e Amministratore Delegato di Interporto di Trieste Spa. Durante l'evento è stato letto un messaggio di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assente per impegni istituzionali. Per il suo nuovo Innovation Hub, BAT Italia prevede un investimento complessivo di fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati.

“Oggi celebriamo un importante passo verso il completamento del nostro Innovation Hub, il cuore della strategia globale di BAT per l’innovazione e la sostenibilità, proprio qui a Trieste” ha dichiarato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia e Area Director per il Sud Europa. “Crediamo fermamente nel potenziale di questa città, del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia: vogliamo realizzare la nostra visione per un A Better TomorrowTM lavorando a fianco di tutti gli stakeholder e al contempo valorizzando al massimo il territorio dove operiamo, offrendo un contributo significativo per il suo sviluppo socioeconomico”.

“L'inaugurazione di oggi è particolarmente significativa perché racchiude due messaggi importanti” ha dichiarato Zeno D’Agostino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. “Il primo è che le tempistiche con cui sta procedendo il cantiere, programmato insieme da Interporto di Trieste e BAT sono pienamente rispettate. Questa è una soddisfazione personale che fa capire come Trieste e il nostro Paese siano ancora in grado di attirare grandi investimenti internazionali, garantendo tempistiche, qualità ed efficienza come accade in altri territori importanti a livello globale. La seconda è che c'è una fortissima sensibilità al tema della sostenibilità ambientale da parte di BAT con tutta una serie di strumenti e di attività innovative che portano questi immobili ad avere gli standard più alti dal punto di vista dell’impatto ambientale”.

“Il raggiungimento di questa tappa del percorso intrapreso con BAT rafforza il ruolo strategico dell’Interporto di Trieste ponendo le basi per ulteriori sviluppi industriali con questo importante player internazionale”, ha dichiarato Paolo Privileggio, Presidente e Ad di Interporto Spa. “Il progetto che Interporto di Trieste e BAT stanno sviluppando congiuntamente rappresenta un vero e proprio modello di integrazione virtuosa tra pubblico e privato dove le parti lavorano in modo sinergico per rendere concreta la prospettiva di creare nuove opportunità di innovazione, sviluppo e lavoro”.

La struttura mira a raggiungere elevate prestazioni in termini di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. Dopo un periodo di raccolta dati, verranno richieste le seguenti certificazioni:

• Carbon neutrality: PAS2060:2014 certificazione Standard;

• Environmental management: certificazione ISO 14001;

• Energy management: certificazione ISO 50001;

• Water management: certificazione Alliance for Water Stewardship;

• Energy & environmental design: certificazione LEED (Leadership in Energy &

Environmental Design);

• Waste management: certificazione Zero Waste to Landfill.

Il lavoro per il conseguimento di tali certificazioni sarà supportato da strutture e attrezzature progettate sia per l'ottimizzazione dei consumi energetici, sia per un sistema intelligente di recupero del calore.

Il consumo di acqua sarà ridotto al minimo utilizzando il cosiddetto raffreddamento adiabatico a secco e raccogliendo l'acqua piovana. Inoltre, in futuro continui miglioramenti verranno apportati da un Sistema di Gestione dell'Edificio (Industry 4.0) con misurazione e controlli su scala completa, capacità di auto-apprendimento e auto- ottimizzazione (intelligenza artificiale) attraverso l'automazione dei sistemi di utility negli uffici, nelle aree di produzione e utility.

La struttura sarà dotata di pannelli solari fotovoltaici ad alta efficienza che copriranno l'intera superficie del tetto, producendo oltre 1.200 MWh di elettricità all'anno, e di una centrale elettrica autonoma alimentata a biomassa che produrrà oltre 1.900 MWh di calore. A ciò si aggiungerà una fornitura di energia elettrica derivante al 100% da fonti rinnovabili.

La campagna di reclutamento del personale dell'Hub, iniziata lo scorso aprile in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e GiGroup, ha già registrato 3.000 candidature. Tra i principali profili ricercati ci sono operatori di linea ed esperti di movimentazione merci, specialisti della qualità, ingegneri di produzione e manutenzione, addetti al supporto dello stabilimento impegnati nelle funzioni di finanza, logistica, risorse umane e acquisti. I primi 150 professionisti inizieranno a lavorare nel nuovo stabilimento entro la fine dell'anno, e altre assunzioni avverranno progressivamente, con una media stimata di 100 unità all'anno.

Note

• Il complesso di 20.000mq sarà composto da due edifici principali e ospiterà fino a 12 linee di produzione multi-categoria. Il primo edificio, di 11.400mq, entrerà in funzione alla fine del 2022. Questo edificio ospiterà linee di produzione multi-categoria, insieme a laboratori di qualità e strutture di produzione con standard GMP. Comprenderà anche uffici all'avanguardia, progettati e costruiti secondo i più alti standard internazionali. Il progetto di costruzione dell'Innovation Hub è stato affidato a Rosso srl, C&T Engineering srl e Adriastrade e coinvolgerà oltre 150 persone.

• Tra le aziende italiane che finora hanno contribuito alla creazione del Trieste Innovation Hub, l'elenco comprende: Adriastrade srl, API Stonehard SpA, C&P Engineering srl, C&T Engineering srl, Consulfarm srl, CSV Life Science Group, Easypharma srl, Euroclima SpA, EUROFIERE SpA, EY Advisory SpA, Gemini Industriale Srl, Gi Group SpA, Ingegneria e Dintorni srl, Kaeser Compressori srl, Monticolo&Foti, OBS Italia srl, Parisi e Fornillo snc, Rosso srl, sasAutomation srl, SicurON srl, STEP Impianti srl, Uniconfort srl.

Il gruppo BAT

BAT è un'azienda leader nel settore dei beni di consumo multi-categoria che ha il proposito di creare A Better TomorrowTM, un futuro migliore, tramite la riduzione dell'impatto sulla salute delle sue attività; per farlo, offre una maggiore scelta di prodotti di qualità a minore rischio* rivolti a tutti i consumatori adulti.

L'azienda continua ad essere chiara sul fatto che le sigarette soggette a combustione comportino gravi rischi per la salute, e che l'unico modo per evitare questi rischi sia non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia tutti coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare ad alternative scientificamente comprovate come a rischio ridotto*. Per raggiungere questo obiettivo, BAT si sta trasformando in un'azienda di prodotti di consumo multicategoria incentrata sul consumatore.

L’ambizione di BAT è di raggiungere 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030 e di generare ricavi pari a 5 miliardi di sterline dalle New Categories entro il 2025. BAT ha stabilito ambiziosi target nell’ambito ESG che includono il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2030 (Scope 1 & 2) per le proprie attività, ed entro il 2050 per l’intera filiera, nonché l’eliminazione della plastica monouso non necessaria e l’utilizzo esclusivo di imballaggi in plastica riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025.

BAT conta oltre 52.000 dipendenti e opera in oltre 175 paesi. Il Gruppo BAT ha generato un fatturato di 25,68 miliardi di sterline nel 2021 e un utile dalle operazioni pari a 10,2 miliardi.

Il portfolio strategico dell'azienda è composto dai suoi brand globali di sigarette e da una gamma crescente di prodotti a rischio ridotto* denominati Nuove Categorie, prodotti del tabacco e della nicotina e prodotti tradizionali del tabacco non soggetti a combustione. Queste includono i prodotti da vaping, quelli a tabacco riscaldato e i modern oral, sacchetti di nicotina senza tabacco, così come i prodotti orali tradizionali come lo snus e il tabacco umido.

Nel 2021, abbiamo registrato 18,3 milioni di consumatori di nostri prodotti non soggetti a combustione, con un aumento di 4,8 milioni rispetto all'anno precedente.

* Sulla base del peso delle prove scientifiche e supponendo un passaggio completo dal fumo di sigaretta. Questi prodotti non sono privi di rischi e creano dipendenza.

BAT Italia

BAT Italia è parte del Gruppo BAT, fondato nel 1902, con sede a Londra.

Azienda leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco, BAT impiega oggi oltre 52.000 persone, opera in più di 175 mercati e ha 75 stabilimenti produtti su scala globale. Nominata per il 20° anno consecutivo Sustainability Leader e unica azienda del suo settore ad essere inserita nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index, BAT è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better TomorrowTM, riducendo il suo impatto ambientale e quello della propria attività sulla salute, offrendo ai propri consumatori, fumatori adulti, il più ampio portafoglio di prodotti alternativi a potenziale rischio ridotto a base di nicotina.

In questo quadro, BAT ha inoltre stabilito ambiziosi obiettivi nell’ambito ESG (Environment, Society, Governance), come il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2030 (entro il 2050 su tutta la sua filiera), l’eliminazione della plastica monouso non necessaria e l’utilizzo esclusivo di imballaggi in plastica riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025.

Con circa 400 dipendenti, oggi BAT Italia è alla guida del cluster SEA – Southern Europe Area che include, oltre al nostro Paese, anche Cipro, Grecia, Israele, Malta, Portogallo, Spagna, Isole Canarie, Andorra e Gibilterra, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania.

Nel 2022 BAT Italia ha ottenuto per l’undicesimo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia”. BAT ha ottenuto anche la certificazione Top Employer Europe insieme a quella Top Employer Global.

BAT Italia, inoltre, ha ricevuto il premio Minerva Federmanager ‘Azienda di eccellenza per la leadership femminile’, per essersi distinta nel campo della parità di genere grazie a politiche volte a garantire pari opportunità, riconoscimenti di carriera e una cultura di empowerment al femminile. Nel 2020, BAT è stata inserita tra i prestigiosi Diversity Leader globali dal Financial Times.

Il portafoglio strategico dell’azienda è costituito da diversi marchi globali di sigarette tradizionali – in Italia è presente con alcuni brand internazionali tra cui Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Kent, e nazionali, come MS – completato da una vasta e crescente gamma di prodotti non soggetti a combustione, le cosiddette New Categories a potenziale rischio ridotto di BAT. Queste comprendono prodotti da vaping, le cd sigarette elettroniche, che includono in Italia i prodotti a marchio Vuse; prodotti a tabacco riscaldato come gloTM, il dispositivo di ultima generazione che grazie all’esclusiva Induction Heating TechnologyTM scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza bruciarlo; e prodotti per uso orale denominati Modern Oral (attualmente non distribuiti in Italia) che includono sacchetti di nicotina senza tabacco a base di nicotina. Nel portfolio internazionale di BAT vi sono poi anche prodotti orali tradizionali come lo snus e il tabacco da fiuto.

L’azienda continua a sostenere con chiarezza che le sigarette tradizionali soggette a combustione comportano seri rischi per la salute e l’unico modo per evitarli è non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare completamente ad alternative al fumo che siano scientificamente comprovate come a rischio ridotto. L’ambizione di BAT è di avere su scala globale 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030 e di generare ricavi pari a 5 miliardi di sterline dalle New Categories entro il 2025.

Grazie alla forte connotazione di azienda dai fondamenti italiani ma dal respiro internazionale, BAT Italia ha assunto un ruolo di grande valore strategico per il sistema economico nazionale e concorre in modo significativo alla crescita dell’economia italiana, contribuendo con oltre 2 miliardi di euro l’anno alle entrate erariali dello Stato. BAT è quotata alla Borsa di Londra. Nel 2021, abbiamo registrato 18,3 milioni di consumatori di nostri prodotti non soggetti a combustione, con un aumento di 4,8 milioni rispetto all'anno precedente. Il Gruppo BAT ha generato un fatturato di 25,68 miliardi di sterline nel 2021 e un utile dalle operazioni pari a 11,15 miliardi.

Nel settembre 2021, in partnership con Interporto Trieste S.p.A. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, BAT Italia ha annunciato il lancio del suo nuovo "A Better TomorrowTM Innovation Hub", nella città di Trieste: un centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale per un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni e circa 2.700 futuri posti di lavoro stimati, tra diretti e indiretti. Uno spazio di oltre 20mila metri quadrati che ospiterà, oltre ad un nuovo centro di produzione per i prodotti a potenziale rischio ridotto di BAT (in cui saranno sviluppati anche dei prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina), anche una Digital boutique dell’azienda, ossia un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il digital marketing.

Un progetto che supporta la strategia di BAT volta a costruire A Better TomorrowTM, un futuro migliore, riducendo l'impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, con l’impegno di offrire un futuro più verde, più equo e più inclusivo per dipendenti, azionisti, consumatori e le comunità in cui opera. La struttura sarà inoltre realizzata seguendo elevati standard di sostenibilità al fine di ridurre il suo impatto ambientale e avrà l'obiettivo di essere carbon neutral, con una particolare attenzione all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti rinnovabili e alla tutela dell'ambiente, compresa la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia.

