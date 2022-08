Battistoni (Mipaaf): Al lavoro per costituzione Tavolo nazionale pataticolo. Obiettivi: piano nazionale e contrasto all’abbandono

“Questa mattina abbiamo riunito gli stakeholder del settore pataticolo per un incontro preliminare che aveva come finalità quella di capire se fosse d’interesse del comparto, la costituzione di un Tavolo nazionale sulla patata. Un incontro molto positivo, dove sono state evidenziate tutte le criticità, gli elementi di forza e debolezza della filiera. Da parte dei soggetti coinvolti c’è stata approvazione per la proposta”

Lo rende noto il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf.

“Siamo già al lavoro per avviare la costituzione del Tavolo nazionale, che avrà come obiettivo quello di definire gli obiettivi strategici per lo sviluppo di tutti gli areali di produzione del territorio nazionale, e metterli a disposizione degli operatori – ha spiegato questa mattina all’incontro –. Il Tavolo sarà, quindi, prodromico alla redazione di un Piano nazionale e la sede opportuna per affrontare le problematiche che affliggono il comparto, dalla germogliazione, all’utilizzo di fitosanitari, alle normative europee, agli strumenti di innovazione disponibili”.

“Tra gli obiettivi fissati oggi – ha concluso il Sottosegretario –, c’è quello di contrastare l’abbandono delle produzioni, rendendole più competitive e moderne.

Questa iniziativa è un altro passo nel sostegno al comparto, dopo quanto già fatto per introdurre l’intervento di settore pataticolo nel piano strategico PAC”.