"Stiamo vivendo ua fase emergenziale che la filiera della vita, come la chiama in modo appropriato il ministro Bellanova - ha affrontato con una straordianria resilienza e di questo credo vada atto non solo agli esponenti delle istituzioni ma in primis a tutti coloro che vi lavorano. Però quanto il presidente del Consiglio ha detto che il confronto si apre con il Parlamento abbiamo immaginato una discussione articolata e seria. E il ministro è stato molto dettagliato e approfondito nell'illustrare i dati. C'è una domanda alla quale maggioranza e opposizione si dovranno dare una risposta. Che tipo di ruolo avrà l'agroalimentare nel post-coronavirus. L'agricoltura non è solo un pezzo del passato nostalgico". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a seguito dell'informativa in aula del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

"Quello che è accaduto ci porta a pensare che nell'Italia del post coronavirus l'agroalimentare avrà un ruolo primario ma senza diventare sovranisti alimentari perché se siamo sinceri dobbiamo avere la forza di dire che questo ci constringera a capire che la globalizzazione è il più grande asset del made in Italy agroalimentare e che la vera scomemssa sarà combattere i falsi nel mercato internazionale. Dobbiamo sprovincializzare il nostro Made In". Il punto fondamentale , secondo Renzi, "è che non si va da nessuna parte dicendo che l'agricoltura è minacciata dal mondo globale, ma è invece nelle condizioni di farci fare il salto. E non è vero che l'innovazione tecnologica sia un nemico delle vecchi cività, offre invece nuove prospettive".

Infine sulla manodopera "occorer un dibattito serio. Sono pronto a lavorare con tutti perché si superino le difficoltà ma non consentiremo nessuno di ironizzare e insultare su chi oggi fa politica con coerenza che altri non conoscono neppure", conclude.

SALVINI: INVECE DI AIUTARE ITALIANI BELLANOVA PENSA A REGOLARIZZARE CLANDESTINI