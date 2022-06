BF, Biodiversità. Capellino: Fondamentale salvaguardare biodiversità, ma in un contesto di realismo. VIDEOINTERVISTA

“La Fondazione Capellino, che nasce avendo come finalità la salvaguardia della biodiversità, ovviamente si muove tra quelli che sono dei principi etici e quello che è il realismo delle cose. Abbiamo riscontrato in BF un’azienda che cerca di conciliare un percorso dell’agricoltura verso una sempre maggiore sostenibilità e quindi, siccome il compito nostro è dialogare con le idee, con i fatti e con la realtà, siamo qui a confrontarci con Federico Vecchioni, una persona molto aperta. Rappresentiamo dunque il nostro interesse per salvaguardare la biodiversità prima di ogni cosa, ma in un contesto di realismo e non astratto.”

Così ad AGRICOLAE Pier Giovanni Capellino, presidente Fondazione Capellino, in occasione della presentazione del progetto “Crescita e comunità in Toscana: La biodiversità in Maremma” alla tenuta Il Cicalino, presso Massa Marittima.