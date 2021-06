Bimbo ritrovato: Lega Vigilanza Rai, congratulazioni a giornalista, grazie a soccorritori

Ottima notizia il ritrovamento del piccolo Nicola e complimenti a Giuseppe Di Tommaso, giornalista Rai della ‘Vita in diretta’ che si è accorto della presenza del piccolo tra i rovi e lo ha tratto in salvo dopo ore di apprensione. Onore al merito per un ritrovamento avvenuto quasi per caso ma che è stato determinante per una positiva conclusione delle ricerche. Un sentito ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari soccorritori che in queste ore concitate non hanno mai smesso di cercare, buone notizie come questa fanno bene al cuore di tutti noi”.

