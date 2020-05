BIODIVERSITA’, AGOSTINELLI(M5S): NO A RETORICA MA IMPEGNO CONCRETO PER NUOVO MODELLO SVILUPPO

“Nel celebrare la Giornata internazionale della biodiversità 2020 dobbiamo ricordarci che non serve la mera retorica ma un impegno concreto di tutti i Governi per la riprogrammazione del futuro in armonia con la natura”. Lo sottolinea in una nota la senatrice M5S Donatella Agostinelli, che auspica l’uscita dalla “crisi per intraprendere una strada nuova e un nuovo modello di sviluppo”. “Occorrono atti di responsabilità e responsabilizzazione per trasformare le buone intenzioni in comportamenti attuali, seri e vincolanti – aggiunge Agostinelli – di fronte a un quadro preoccupante: secondo le stime si estinguono dalle 10 alle 690 specie per settimana”. A rischio estinzione secondo l’allarme di questi giorni di Legambiente, anche cinque specie di api native, conclude la senatrice della Commissione Agricoltura: “con una campagna forte e mirata è stato chiesto alla Commissione europea di sostenere un modello agricolo che da un lato tuteli la biodiversità e dall’altro permetta di ridurre in misura drastica i pesticidi ancora oggi purtroppo usati largamente in agricoltura, arrivando alla loro totale eliminazione entro il 2035”.

