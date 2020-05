BIODIVERSITA, CENNI, PD: BENE ATTENZIONE UE MA VALORIZZARE AGRICOLTURA

La doppia presentazione di questa mattina delle strategia sulla Biodiversità e di Farm to Fork (dal produttore al consumatore) da parte della Commissione Europea, è una buona notizia su cui lavorare con determinazione in Europa e negli Stati Membri. Riduzione dell’uso di pesticidi, riduzione dell’uso dei fertilizzanti, aumento della produzione Biologica, interventi per la biodiversità, riduzione antimicrobici per allevamenti ed acquacoltura, sono tutti obiettivi importanti affinché lo sviluppo dei sistemi alimentari cresca secondo obiettivi di sostenibilità” lo dichiara Susanna Cenni, vice presidente della comm Agricoltura della Camera e resp Agricoltura del Pd “importante che sia stato toccato anche il tema di etichette con l’obbligo dell’origine, da sempre battaglia del nostro Paese, a patto che diventi davvero obbligatoria e non si generi confusione nel consumatore, come avvenuto in passato con fantasiose ipotesi nutrizionali tutt’altro che chiare” Prosegue Cenni “oggi, mentre stiamo progettando la ripartenza dopo la crisi Pandemica, fondare sul Green New Deal le strategie economiche e sociali è una scelta giusta e lungimirante. Ma deve pero essere chiaro che le imprese agricole dovranno essere protagoniste, e non comparse di questa stagione.

