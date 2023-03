Biogas, De Meo: per l’agricoltura ruolo strategico nella transizione verde per raggiungere obiettivi ambiziosi

"Credo che il mondo dell'agricoltura avrà ruolo strategico nella transizione verde e ci permetterà di raggiungere obiettivi ambiziosi, ma resi possibili in questo scenario in cui il nostro settore può essere il giusto strumento per differenziare approvvigionamenti".

Così Salvatore De Meo, Europarlamentare e membro della Commissione Agri, in occasione dell'evento Biogas organizzato dal CIB a Roma.

"Faccio una piccola considerazione: abbiamo dimostrato che la quota di energia rinnovabile da biogas e biometano è importante. L'Europa ora deve comprendere che ricerca e investimenti vanno incentivati.

Per questo bisogna cambiare atteggiamento, bene sta facendo il governo che affronta il tema senza pregiudizi ideologici, ma c'è da fare: questo settore è funzionale all'economia circolare per gli agricoltori, non inquinatori del mondo, ma fondamentali per innovare tecniche produttive.

C'è una nuova sensibilità, stiamo spingendo per stimolare la riflessione in Europa, dobbiamo insistere, spero che anche il governo, di fronte alla scadenza degli incentivi sia stimolato a investire in queste tecnologie, dobbiamo avere sempre maggiore autonomia energetica. Sappiate che c'è grande disponibilità, siamo convinti che l'Italia possa essere importante nel mondo dell'agricoltura, per quello che vogliamo rappresentare nel Made in Italy e nella transizione energetica"