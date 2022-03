Biologico: Cenni (Pd), finalmente la legge. Siamo molto soddisfatti

“La notizia dell’approvazione in via definitiva al Senato, praticamente all’unanimità, della proposta di legge sull’agricoltura biologica ci rende davvero felici”.

Lo dichiara Susanna Cenni, responsabile Agricoltura del Pd e prima firmataria di una delle proposte di legge.

“Gli impegni assunti dal Senato per una veloce quarta lettura – prosegue l’esponente dem - sono stati rispettati. Da tre legislature il mondo agricolo attende una norma in materia, oggi la legge finalmente arriva. Intanto sono cresciute produzione, consumi, attenzione nei confronti dei prodotti biologici del nostro Paese. L’Italia si è, dunque, dotata della cornice necessaria per affrontare al meglio gli obiettivi europei della strategia Farm to Fork, per sostenere i Bio-distretti, la filiera, per organizzare al meglio le imprese Bio, per avere certezza delle sementi, per effettuare controlli adeguati e rendere più riconoscibili i prodotti, per avere il necessario supporto della ricerca”.

“Il lungo esame parlamentare ha consentito di giungere a un articolato che ha accolto moltissime sollecitazioni, miglioramenti, e un’importante condivisione. Adesso – conclude Cenni - a tutti noi compete lavorare per la sua piena attuazione e per il migliore utilizzo delle nuove opportunità che Pac, PNRR e la stessa norma contengono, nell’interesse dell’agricoltura e dei consumatori.”