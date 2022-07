Biologico, Ismea, Parmigiani (Confagricoltura): ridurre passaggi tra produzione primaria e consumatore – VIDEOINTERVISTA

“Il mondo agricolo deve confrontarsi con la sostenibilità ambientale, ma se non c’è anche quella economica, se non c’è reddito, é impossibile produrre. Per poter avere maggiore redditività dal biologico è necessario strutturare filiere che con accordo inter e intra filiera aiutino i coltivatori a scegliere quali prodotti produrre, per entrare sul mercato e trovare remunerazione. È necessario ridurre i passaggi tra produzione primaria e consumatore finale, così da non disperdere la redditività, altrimenti il settore non potrà essere attrattivo per altre aziende agricole”.

Così ad AGRICOLAE Giovanna Parmigiani, membro giunta Confagricoltura, in occasione del convegno Ismea sul biologico.