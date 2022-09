Biotech Week: il CREA in prima linea per celebrare il miglioramento genetico vegetale, strategico per il Paese

Anche quest’anno il CREA, coordinatore di Biotech, il primo grande progetto nazionale sul miglioramento genetico della piante coltivate mediante l’applicazione delle TEA, le nuove biotecnologie di evoluzione assistita - genome editing e cisgenesi - partecipa alle celebrazioni della Biotech Week, in programma in tutto il mondo dal 26 settembre al 2 ottobre.

Saranno proposti per tutta la settimana in una playlist dedicata sul nostro canale YouTube e giorno per giorno sui social istituzionali sia contenuti nuovi e originali, sia approfondimenti già collaudati in un ricco e ampio palinsesto di video divulgativi, che sarà trasmesso per spiegare, con linguaggio semplice e accattivante, il ruolo giocato dalle TEA per rafforzare e innovare il Made in Italy rendendo i nostri prodotti migliori, resistenti a stress biotici e abiotici, sempre più competitivi e sostenibili, ma al contempo di qualità e soprattutto autenticamente italiani.

«Le biotecnologie sono una garanzia per il nostro futuro – spiega Luigi Cattivelli, Direttore del CREA Genomica e Bioinformatica -. La riduzione della chimica in agricoltura, l’impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre produzioni sono aspetti che preoccupano tutti e a cui bisogna dare una risposta in tempi rapidi. Le TEA e la genomica sono la risposta, sono quelle conoscenze che riproducono l’evoluzione naturale dandole l’accelerazione necessaria per stare al passo con l’incredibile velocità dei cambiamenti climatici».

La Biotech week è coordinata e promossa a livello nazionale da Assobiotec. Sette giorni di eventi, laboratori, incontri e dibattiti per raccontare le biotecnologie e le sue applicazioni a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, rivelando il ruolo chiave che il biotech ha e sempre più potrà avere nel migliorare la qualità della nostra vita.