Biotecnologie, l’italiana Solaris protagonista a Boston per la cultura dei bioprocessi al nuovo museo del MIT

Solaris Biotech è orgogliosa di annunciare che il MIT (Massachusetts Institute of Technology) espone un bioreattore prestato da Solaris nel nuovo museo aperto al pubblico il 2 ottobre.

Solaris Biotech è un'azienda leader nell'innovazione e nella produzione di bioreattori, fermentatori e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale che consentono di utilizzare la tecnologia per una varietà di applicazioni nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e alimentare.

Matteo Brognoli, CEO di Solaris Biotech, afferma: "Per noi di Solaris è un privilegio far parte della nuova esposizione del museo del MIT, un'eccellenza mondiale nel campo della scienza e della tecnologia. La biotecnologia può davvero risolvere molti problemi che l'umanità dovrà affrontare in futuro e noi siamo orgogliosi di far parte di uno sforzo educativo di questa portata, basato su una missione. A volte le persone hanno paura delle cellule coltivate e delle proteine, ma non sanno che i bioprocessi sono alla base dei vaccini, di molti farmaci, dei cosmetici, dei mangimi, dei fertilizzanti, persino della carne, del miele e del pesce. Il nuovo museo del MIT, con la sua missione di avvicinare la scienza al pubblico, è un luogo di incontro per chi promuove l'innovazione per un mondo più sostenibile e sano".

Solaris, che è entrata a far parte del Gruppo Donaldson nel novembre 2021, sta collaborando con diverse università in Italia e sosterrà il Festival Galileo della Scienza a Padova il 14 ottobre 2022. Matteo Brognoli interverrà in un panel sulle proteine coltivate insieme a Justin Kolbek (Wild Type Foods), alla nutrizionista Lucilla Titta e al genetista Michele Morgante, professore all'Università di Udine (Italia).

Solaris Biotech ha inoltre aperto uno showroom a Cambridge durante i giorni del BPI (BioProcess International), una delle più importanti fiere mondiali dedicate al biotech. Lo showroom si trova all'interno del CIC - Cambridge Innovation Center, un hub di start up e aziende hi tech tra la città di Boston e l'area del MIT.

Matteo Brognoli, amministratore delegato di Solaris Biotech, afferma: "Gli Stati Uniti sono all'avanguardia nello sviluppo dei processi biotecnologici e l'area di Kendall Square a Cambridge, nella zona di Boston, è la 'Silicon Valley' del settore. È qui che operano gli attori più dinamici dei progetti farmaceutici e biotecnologici. Abbiamo visto quanto sia importante essere fisicamente visibili ai clienti con il successo del nostro primo ufficio americano a Berkeley, in California, e siamo fiduciosi che la nostra nuova presenza sulla East Coast sarà altrettanto efficace."

Arnaldo Minuti, Consigliere Generale d'Italia a Boston, commenta: "Quando si parla di biotecnologie, la Greater Boston Area combina un incredibile accesso a risorse e talenti, che la rendono un punto di riferimento per il settore a livello mondiale. Siamo orgogliosi che Solaris Biotech, un nuovo importante player italiano, sia arrivato a Boston, portando importanti contributi al campo della biologia sintetica e non solo. Con le numerose sfide e speranze che l'umanità si trova ad affrontare in futuro per quanto riguarda le fonti alimentari, la sostenibilità ambientale e le soluzioni farmaceutiche, un bioreattore può diventare uno strumento efficace nel fornirci risposte."

Solaris è stata fondata nel 2002, lo stesso anno in cui BPI è nata come evento.

"La BPI è nata come rivista, poi si è trasformata in un incontro", spiega Howie Choi, responsabile marketing di Informa Connect, l'organizzatore della BPI: "Da allora la BPI si è tenuta ogni anno, tranne nel 2020 a causa di Covid. Oggi organizziamo un evento a Boston, uno in California e uno in Europa. Le persone vengono a BPI per imparare come accelerare le promettenti terapie biologiche, cellulari e geniche verso il successo commerciale. Ogni anno, l'agenda scientifica di BPI comprende più di 200 tra i migliori scienziati del settore che presentano gli ultimi aggiornamenti su come migliorare l'efficienza in tutte le fasi dello sviluppo e della produzione biofarmaceutica. Quest'anno a Boston contiamo più di 4.000 visitatori professionali fisici e digitali. Le tendenze chiave di questo settore sono l'integrazione informatica e l'IA e, naturalmente, la sostenibilità." La prossima edizione di BPI Boston si terrà dal 18 al 21 settembre 2023. (https://informaconnect.com/bioprocessinternational/ )