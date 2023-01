Birraio dell’Anno 2022: vince Marco Valeriani del lombardo Alder. A Mirko Giorgi di Shire il titolo di miglior emergente

È Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB) l’atteso nome pronunciato dal palco del TuscanyHall di Firenze durante la celebrazione del Birraio dell’Anno, riconoscimento nazionale che ogni anno da quattordici edizioni premia il miglior produttore di birra, dando vita ad un evento tributo alla birra artigianale italiana.

Non è la prima volta, ma addirittura la terza, record, che la classifica individuata chiedendo le espressioni di voto a 100 giudici selezionati da Fermento Birra tra esperti, giornalisti, publican e addetti ai lavori, proietta al primo posto il birraio brianzolo. Un giudizio che deve tenere conto della produzione realizzata durante l’intero anno, e quindi di parametri quali bravura tecnica, costanza, versatilità, creatività, tutti valori che in sintesi trovano espressione nella capacità di emozionare attraverso il bicchiere.

Erano già due i titoli che Marco poteva sfoggiare in bacheca, conquistati nel 2016 e nel 2018 al tempo alla guida del birrificio Hammer. Questa volta però una novità c’è, ovvero “la maglia” con la quale conquista il titolo. Nel 2019 infatti il nostro birraio decide di cambiare e di mettersi in proprio aprendo il suo stabilimento a Seregno nella Brianza, e tornando così a casa. Nasce Alder Beer Co., realtà che si fa notare fin da subito per la produzione di due stili appartenenti a due mondi geograficamente lontani: gli Stati Uniti e la Germania. Scelta che si riflette anche nel nome che ha una pronuncia teutonica ma un significato anglofono, ovvero Ontano, un albero diffuso in Brianza.

Una cifra stilistica quella di Marco che indubbiamente risente del suo passato come tecnologo alimentare con esperienze nell'industria alimentare, nel controllo della qualità. Una forma mentis che lo porta a creare birre prima di tutto prive di difetti, dai profili sensoriali ben definiti, pulitissime, a volte filologiche nel tentativo di aderenza ad uno stile. Un approccio che presuppone studio, tecnica maniacale, ricerca, che dà vita a birre perfette, chirurgiche nella loro esecuzione. Un aspetto che sicuramente ha giocato un peso soprattutto tra i giudici addetti ai lavori, che sanno apprezzare la costanza, l’affidabilità e la qualità di un prodotto. Birre che mantengono sempre un profilo equilibrato, dove tutti gli ingredienti si fanno sentire in un concerto senza stonature, dove il direttore d’orchestra detti i tempi e lo spartito è perfettamente eseguito.

Decisamente profonda e sempre ricca di novità la cantina della casa, focalizzata sul formato lattina, con tante referenze a cartello la cui presenza varia anche a seconda del periodo. Tra i rami più produttivi troviamo quello di matrice tedesca, dove merita citare la “Hering” (German Pils con luppolo Tettnang usato anche in dry hopping), la Keller “Lewis” (prima birra firmata Alder dedicata al papà di Marco, Luigi Valeriani), la Bock “Zander” o ancora la Schwarz “Imbiss”, scura a bassa fermentazione. Per non parlare del filone dedicato all’universo IPA, presente nelle sue tante declinazioni, come la profumatissima “Rockfield”, tra le migliori espressioni italiane del genere American IPA, la “Green Lobster” American IPA con aggiunta di avena e frumento, o la muscolare “Death On 2 Legs”, Imperial IPA esplosiva prodotta con tecniche tipiche del New England.

Ma non bisogna dimenticare il lato "scuro" del marchio lombardo, che presenta birre come la “Deltacolt” Milk Stout, la Breakfast Stout “BAR”, prodotta con l’aggiunta in infusione di specialty coffee, fave di cacao Ecuador Nacional Acriollado (Brave Beans) e baccelli di vaniglia Bourbon, o ancora la “Bollner”, Double Chocolate Milk Stout con aggiunta di fave di cacao e vaniglia. Meno battuto, ma ugualmente ricco di soddisfazioni sotto il profilo dei risultati raggiunti, il territorio del Belgio che quest'anno è stato egregiamente esplorato con la “Greg”, una Saison complessa, fragrante, speziata e fruttata al punto giusto, dalla beva micidiale.

Classifica Birraio dell’Anno 2022

1° Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB)

2° Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

3° Enrico Ciani del birrificio Birra dell’Eremo di Assisi (PG)

4° Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC)

5° Samuele Cesaroni del birrificio Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

6° Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

7° Josif Vezzoli del birrificio Birra Elvo di Graglia (BI)

8° Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT)

9° Marco Sabatti del birrificio Porta Bruciata di Rodengo Saiano (BS)

10° Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio (FM)

11° Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Sirone (LC)

12° Luca Tassinati del Birrificio Liquida di Ostellato (FE)

13° Vincenzo Follino del birrificio Bonavena Brewing di Faicchio (BN)

14° Pietro di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO)

15° Agostino Arioli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO)

16° Luca Dalla Torre del birrificio Bondai di Sutrio (UD)

17° Lorenzo Guarino del Birrificio Rurale di Desio (MB)

18° Mauro Salaorni del birrificio Birra Mastino di San Martino Buon Albergo (VR)

19° Luca Maestrini e Luana Meola del birrificio Birra Perugia di Perugia

20° Gino Perissutti del birrificio Foglie d’Erba di Forni di Sopra (UD)