Bonus pubblicità senza soldi e governo gioca al ribasso. Ad aziende e Consorzi del Made in Italy agroalimentare arriva solo il 6% o il 14% vs il 50% promesso

Quindi, per l'anno in corso, possono accedere all'agevolazione - si legge sul sito di Palazzo Chigi - Dipartimento Editoria - le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

