BTA ISMEA, GALLINELLA: OTTIMA INIZIATIVA, ORA COLLABORAZIONE TRA ENTE E REGIONI

Da oggi si può presentare domanda per la manifestazione di interesse per uno dei 386 terreni abbandonati messi in vendita a prezzo agevolato da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). C’è tempo fino al 19 aprile 2020 per presentare l’offerta, a partire da oggi in cui sarà possibile consultare online sul sito Ismea ubicazione, qualità e stato di conservazione degli appezzamenti oggi non sfruttati. A spiegare l’iniziativa è il presidente Comagri, Filippo Gallinella. “Si tratta di un totale di 10mila ettari con cui l’ente pubblico mira a incentivare il primo insediamento dei giovani in agricoltura, e questo significa che chi ha meno di 41 anni può acquistarli pagando in 30 anni con rate semestrali o annuali: in Umbria, ad esempio, sono disponibili 11 terreni per un totale di oltre 900mila ettari. Il fine di questi dispositivi – prosegue il parlamentare – è triplo: far tornare a girare le economie rurali locali, ridurre lo spreco dei troppi ettari coltivabili ma incolti sparsi per il Paese, e favorire il ricambio generazionale in agricoltura che oggi appare più che mai indispensabile, non solo per il mantenimento di un tessuto socioeconomico di tante aree rurali del territorio, a rischio di spopolamento nell’arco di qualche decennio, ma anche per imprimere al settore primario quella spinta verso l’innovazione e gli investimenti che sarà sempre più vitale per rispondere alle nuove sfide future” – conclude Gallinella.

