BuyFood, Coldiretti Toscana: evento guarda a Italia e Europa per tutelare Made in Tuscany da nutriscore, cibo sintetico e italian sounding

“BuyFood guarda all’Italia e all’Europa in una fase in cui il nostro agroalimentare di qualità è costantemente minacciato da etichettature fuorvianti come il nutriscore, cibo sintetico, italian souding e da molte scelte che vanno contro l’agricoltura e la produzione. La Toscana è in prima linea per tutelare e difendere ciò che gli agricoltori e gli allevatori hanno costruito con grande difficoltà e sacrificio contribuendo in maniera determinate al successo del Made in Tuscany agroalimentare. BuyFood lo conferma”: a dirlo è Coldiretti Toscana in occasione della presentazione dell’evento BtoB BuyFood, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana in programma l’11 e 12 ottobre al Palazzo degli Affari di Firenze a cui ha partecipato il direttore regionale, Angelo Corsetti in qualità di componente della giunta camerale portando il saluto del presidente Leonardo Bassilichi.

La prossima edizione di BuyFood arriva in un momento molto positivo per l’export regionale che ha fatto registrare un incremento record del 15% nel secondo trimestre trascinato dagli ottimi risultati del vino, dell’olio, della pasta, frutta ed ortaggi. “La Toscana – spiega Coldiretti Toscana - è stata tra le prime regioni in Italia ad unire sotto lo stesso assessorato l’agricoltura e l’agroalimentare. Una richiesta che è stata avanzata anche al nuovo Governo”. Coldiretti Toscana ritiene infine significativo che a BuyFood sia stata coinvolta anche la Gdo in un ottica di coinvolgimento di tutta la filiera.