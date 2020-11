Caccia, Caretta, Fdi: incomprensibili ulteriori restrizioni al comparto venatorio da regione Veneto

"Il DPCM del 4 novembre 2020, attualmente in vigore, dispone nelle zone gialle il semplice divieto di spostamento sul territorio dalle ore 22.00 alle ore 5.00. In laguna di Venezia i nostri Cacciatori sono soliti, la notte prima della giornata di caccia, dormire nella propria piccola imbarcazione fino all’alba, in totale solitudine, ancorati in punti determinati e isolati. In questo senso sono perfettamente compatibili con la normativa in vigore. Non si capisce quindi l'approccio adottato da parte della Regione Veneto, né se essa sia effettivamente l'autorità deputata a fornire interpretazioni al DPCM in vigore, in quanto la stessa vieta questa millenaria tradizione. Con una nota del legale asserisce che il dormire nella propria imbarcazione sia equiparato esattamente come il dormire in una piazza o in una via. Davvero singolare questa demagogica interpretazione visto che chi dorme all’interno di un camper lo può fare tranquillamente senza essere sanzionato".

